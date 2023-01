Motos, Étape 5 - Van Beveren tient sa victoire d'étape !

Charger le lecteur audio

La deuxième boucle autour de Haïl proposait ce jeudi une spéciale 100% sable sur 373 km (auxquels il faut ajouter 270 km de liaison) et l'indécision a longtemps régné.

Sur la première partie de spéciale, c'est un quatuor qui a ouvert la route, composé de Joan Barreda, Pablo Quintanilla, Skyler Howes et Toby Price. Tous menaient un rythme soutenu mais tout a basculé peu avant le ravitaillement, lorsqu'ils ont manqué un point de passage. Le temps d'aller rechercher ce waypoint, les quatre hommes ont laissé filer entre 10 et 15 minutes sur la concurrence qui n'en demandait pas tant : Nacho Cornejo, Adrien van Beveren et Mason Klein ne se sont pas fait prier pour en profiter.

Pendant ce temps, deux pilotes sont apparus en sérieuse difficulté, à commencer par le leader du classement général, Daniel Sanders. Huitième sur la route, l'Australien a constamment perdu du temps, au point de voir son retard dépasser le quart d'heure dès le 200e kilomètre de spéciale. Ross Branch, lui, a perdu trois quarts d'heure dans une séance de mécanique dont il se serait bien passé, le pilote Hero ayant déjà accumulé les mésaventures de ce type la veille.

Barreda à terre, Van Beveren remporte son duel

Alors qu'Adrien van Beveren et Nacho Cornejo se battaient à coups de secondes pour la victoire d'étape, un nouveau rebondissement est survenu lorsque Joan Barreda a chuté, à seulement 20 km de l'arrivée. Déjà diminué physiquement depuis la deuxième étape par une fracture du gros orteil du pied gauche, l'Espagnol est reparti mais il faudra surveiller l'évolution de son état physique. Surtout, quatre pilotes se sont brièvement arrêtés pour lui porter assistance et devraient logiquement être recrédités de ce temps perdu. Avec une incidence minime puisque Joan Barreda est très vite remonté en selle.

Rien n'a donc remis en cause la victoire d'Adrien van Beveren, sorti vainqueur de son duel face à Nacho Cornejo pour 13 secondes seulement. Le Français empoche ainsi son premier succès sur ce Dakar 2023, le troisième de sa carrière. Mason Klein, confirmant chaque jour son talent, a pris la troisième place à 5'13, alors que les autres prétendants sont au-delà des sept minutes. Joan Barreda a quant à lui limité la casse en pointant à 14'00. Pour Daniel Sanders, le coup est rude puisqu'il rend sur cette étape 26'56 au vainqueur du jour.

Logiquement, le pilote GasGas perd les commandes du classement général, qu'il cède à Skyler Howes, pointé à 10'05 d'Adrien van Beveren sur la spéciale. L'Américain possède seulement 44 secondes d'avance sur Kevin Benavídes et 1'40 sur Mason Klein dans ce classement qui pourrait sensiblement évoluer en fonction des crédits de temps. Adrien van Beveren est cinquième du Dakar, tandis que Daniel Sanders chute au huitième rang.

Classement général provisoire après l'Étape 5

Pilote Moto Temps Pénalité 1 S. Howes Husqvarna 23h21'09 2 K. Benavídes KTM +00'44 3'00 3 M. Klein KTM +01'40 2'00 4 T. Price KTM +02'20 5 A. Van Beveren Honda +04'22 6 J. Barreda Bort Honda +4'52 1'00 7 P. Quintanilla Honda +09'55 2'00 8 D. Sanders GasGas +13'18 4'00 9 J. Cornejo Honda +17'32 10 L. Benavídes Husqvarna +20'31