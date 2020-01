Motos, étape 6 - Brabec double la mise, Price perd gros

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Toby Price (KTM). Alors qu'il s'était replacé ce jeudi au terme de la cinquième étape, les 477 km de spéciales tracées entre Ha'il et Riyadh l'ont ce vendredi fait déchanter. Plus précisément, c'est autour du kilomètre 425, peu après l'avant-dernière zone de chronométrage, que l'Australien a perdu beaucoup de temps accusant à l'arrivée de l'étape un retard de 16 minutes sur le vainqueur du jour. Il faut dire qu'en s'élançant le premier et en ouvrant donc la piste, l'espoir était de toute façon mince de bien figurer mais les problèmes tardifs n'arrangent rien.

Le vainqueur du jour, justement, n'est autre que le leader du général, Ricky Brabec (Honda). Quatrième dans l'ordre de départ, il a pris les commandes de l'étape dès le 213e km pour ne plus les lâcher et conforter son avance au général sur son plus proche poursuivant. L'Américain a longtemps été talonné par son équipier et troisième du général avant ce vendredi, Kevin Benavides, mais ce dernier (qui pointait à 25 secondes au 425e km) a été arrêté en toute fin d'étape, possiblement victime d'une défaillance mécanique, et n'est toujours pas arrivé à l'heure d'écrire ces lignes. Il s'agit pour Brabec de la seconde victoire d'étape dans ce Dakar 2020 et d'une excellente opération au général puisque ses deux adversaires directs ont subi des soucis et qu'il compte désormais 20 minutes d'avance sur Pablo Quintanilla (KTM).

Joan Barreda (Honda) et Matthias Walkner (KTM) complètent le podium provisoire de l'étape, terminant respectivement à 1'34 et 2'45 de Brabec.

Motos - Classement général provisoire après l'étape 6