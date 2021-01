Motos, Étape 9 - Journée mouvementée, Cornejo garde son sang-froid

Ce qui restera avant tout de cette neuvième étape du Dakar 2021, c'est la lourde chute de Toby Price aux alentours du 155e kilomètre. En lice pour la victoire finale, le double vainqueur de l'épreuve a vu tous ses espoirs anéantis ce mardi, au lendemain d'un bel exploit sur l'étape marathon. Touché à l'épaule gauche, au poignet droit et à la tête, l'Australien quitte le rallye, transporté vers l'hôpital de Tabouk pour un bilan médical complet. Ricky Brabec et Sam Sunderland se sont arrêtés un long moment pour lui porter assistance.

L'autre coup dur du jour est pour le clan Yamaha, qui a perdu Ross Branch sur une casse moteur. Après une chute dimanche et du temps perdu en conséquence, le Botswanais subit le même sort que son coéquipier Franco Caimi la veille, ne pouvant pas réparer.

Des malheureux, ce neuvième acte en a fait beaucoup. Au 239e kilomètre, Luciano Benavídes (Husqvarna) a chuté et a été touché au niveau de l'épaule droite, ce qui l'a également contraint à l'abandon. Le dixième du classement général a lui aussi été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Tabouk.

Pendant que certains sont en souffrance, il en est un qui ne cesse de s'affirmer. Au guidon de sa Honda, José Ignacio Cornejo Florimo n'a pas flanché sur une neuvième étape qui était attendue comme le gros test de la deuxième semaine, avec pas moins de 465 kilomètres d'une spéciale très variée et exigeante autour de Neom. Le Chilien ne s'est certes pas imposé, mais il a figuré parmi les plus rapides et a de nouveau fait une bonne opération en tête du classement général.



L'offensive a été menée par Kevin Benavídes qui, avec sa Honda, s'est montré le plus fort sur cette longue spéciale. L'Argentin a conclu l'étape du jour avec 1'34 d'avance sur Cornejo, se replaçant du même coup au classement général. Les deux hommes ont été les seuls en lice pour la victoire au scratch, l'écart avec les poursuivants se chiffrant rapidement en minutes. Adrien van Beveren termine à 13'52, Matthias Walkner à 14'19 et Joan Barreda à 14'29.

Ricky Brabec et Sam Sunderland ont lâché respectivement 23'18 et 26'11. Attention tout de même, car les deux hommes pourraient récupérer le temps qu'ils ont perdu lorsqu'ils ont porté secours à Toby Price. Ce crédit serait estimé à environ un quart d'heure pour l'un et l'autre, mais il faudra attendre la décision des commissaires pour en savoir davantage. Le classement de l'étape ainsi que le classement général restent pour l'heure provisoires, avec comme unique certitude l'identité du leader du Dakar, qui reste inchangée.



Classement général provisoire après l'Étape 9

Pilote Moto Temps 1 J. Cornejo Florimo Honda 36h51'00 2 K. Benavídes Honda +11'24 3 J. Barreda Honda +29'00 4 S. Sunderland

KTM +30'34* 5 D. Sanders KTM +38'23 6 R. Brabec Honda +39'26* 7 S. Howes

KTM +40'25 8 L. Santolino

Sherco +42'08 9 A. Van Beveren

Yamaha +1h02'48 10 P. Quintanilla Husqvarna +1h25'40

*Un crédit de temps pourrait être accordé par les commissaires.