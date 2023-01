Motos, Étape 4 - Klein fait le show avant de céder, la victoire pour Barreda

Charger le lecteur audio

La quatrième étape du Dakar 2023 comportait une boucle chronométrée de 425 km autour de la ville de Haïl, où le bivouac s'est installé pour deux jours. C'est Adrien van Beveren, qui fête aujourd'hui ses 32 ans, qui s'est montré le plus rapide au premier way point (km 48), réduisant alors de 23 secondes son retard sur Mason Klein, mais l'Américain n'a pas tardé à sortir le grand jeu, livrant une performance à nouveau très remarquée.

Au guidon de sa KTM privée, Klein a signé le meilleur temps au way point suivant (km 95) et il allait sans cesse accentuer son avance par la suite, empochant également au passage les bonus attribués aux trois premiers lors des WP, un précieux capital à ajouter à son temps à l'arrivée.

Passé en tête hier et ouvreur durant cette étape, Daniel Sanders était quant à lui cinquième au premier way point, juste derrière Joan Barreda et Pablo Quintanilla, qui se sont marqués à la culotte toute la journée. D'ailleurs, ces deux-là s'entendent si bien que le Chilien a donné à l'Espagnol une de ses bottes pour qu'il puisse rouler sans trop de difficultés malgré son orteil fracturé !

Kevin Benavídes se trouvait lui aussi dans ce petit groupe, devant Skyler Howes, un peu plus détaché, et ce top 6 s'est longuement maintenu durant la spéciale. Mais peu à peu, Mason s'est affirmé : au km 211, il comptait plus de six minutes d'avance sur Sanders ! L'Américain, survolté, a vu le trio Quintanilla, Barreda et van Beveren se stabiliser à sa poursuite. Il était toujours en tête à 45 km de l'arrivée du jour, avant d'être dépassé virtuellement par Quintanilla... mais surtout de connaître un coup d'arrêt peu après : sa pompe à essence s'est enrayée, il lui a alors fallu s'arrêter et démonter son réservoir, une réparation expresse dans laquelle il a lâché une dizaine de minutes alors que l'arrivée était toute proche.

Klein écarté de la première place, la hiérarchie finale s'est décidée dans les tout derniers instants. On a ainsi vu Barreda coiffer au poteau Quintanilla, qu'il a devancé de 16 secondes, accrochant sa 30e victoire d'étape. Une belle récompense pour l'Espagnol, blessé au pied gauche lundi et qui ne cache pas devoir composer avec la douleur.

Une heure plus tard, surprise : la victoire a momentanément été annoncée pour "Nacho" Cornejo à la faveur du temps qui lui a été recrédité pour compenser son arrêt aux côtés d'un autre concurrent, Joaquim Rodrigues, blessé à la jambe dans une chute au km 90 et évacué vers l'hôpital. L'organisation annonçait finalement que "de nouveaux calculs plus approfondis" montraient une perte de 7'35 pour le Chilien, lui rapportant un temps forfaitaire synonyme de neuvième place du jour.

Sanders en tête avec une courte avance

Sanders et Howes, qui ont principalement ouvert la voie ce mercredi, ont (comme Klein) profité de grosses bonifications, ce qui permet au pilote Husqvarna de figurer sur le podium du jour tandis que l'Australien obtient la huitième place. Au général, Barreda se hisse ainsi au quatrième rang juste derrière Howes et Kevin Benavídes, et tous talonnent Sanders. Ce dernier reste cependant prudent, estimant ne pas encore avoir pleinement récupéré de sa blessure au bras datant de l'édition 2022.

Toby Price s'est classé quatrième aujourd'hui et il reste lui aussi bien au contact au général, à moins de dix secondes du leader. Van Beveren a pour sa part obtenu le cinquième temps du jour pour conforter sa solide huitième position au général.

Quant à Mason Klein, il a dû se contenter de la onzième place à l'arrivée de la spéciale et il glisse au sixième rang du classement général, mais avec un retard qu'il pourra espérer vite effacer s'il maintient un tel rythme dans les prochains jours.

On notera aussi que Ross Branch, qui figurait à la dixième place du classement général, a dû s'arrêter au km 178 à cause d'un problème mécanique.

Classement général provisoire après l'Étape 4

Pilote Moto Temps Pénalité 1 D. Sanders GasGas 18h40'03 4'00 2 S. Howes Husqvarna +3'33 3 K. Benavídes KTM +4'05 3'00 4 J. Barreda Bort Honda +4'30 1'00 5 T. Price KTM +7'17 6 M. Klein KTM +10'05 2'00 7 P. Quintanilla Honda +11'05 2'00 8 A. Van Beveren Honda +18'00 9 L. Benavídes Husqvarna +21'16 10 M. Walkner KTM +28'25