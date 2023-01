Motos, Étape 6 - Luciano Benavídes septième vainqueur différent !

Charger le lecteur audio

Lire aussi : Stéphane Peterhansel abandonne, son copilote Édouard Boulanger blessé

Dans une étape au terrain de jeu similaire à la veille, à savoir du sable et des dunes, les possibilités de faire la décision étaient toutefois amincies ce vendredi. D'autant que le kilométrage au départ de Haïl a été réduit en raison des fortes pluies de la semaine, avec "seulement" 358 km chronométrés et précédant une longue liaison de plus de 500 km pour finalement rejoindre Riyad directement. C'est de la capitale que sera lancée samedi l'étape marathon improvisée.

Aujourd'hui, Adrien van Beveren est de ceux qui ont le plus souffert, sans grande surprise, car le vainqueur de jeudi a eu pour contrainte majeure d'ouvrir la route. Les bonifications accordées cette année aux motards ont toutefois permis de limiter la casse, mais la perte de temps demeure inévitable. Aux avant-postes, c'est le nouveau leader du classement général, Skyler Howes, qui a fait le show en compagnie de Luciano Benavídes, qui a bien profité de sa position au-delà du top 10 sur la route. L'Argentin a ainsi empoché la victoire d'étape avec 1'03 d'avance sur l'Américain. Il devient le septième vainqueur d'étape différent en autant de jours de course !

Toby Price, toujours placé depuis le début de cette 45e édition, a signé le troisième chrono à 2'28 de la référence. Joan Barreda, visiblement bien remis de sa chute, est à 2'33 et devance Kevin Benavídes (+2'47) et Nacho Cornejo (+2'56). Daniel Sanders, victime d'un gros coup de pompe physique qui lui a fait lâcher une vingtaine de minutes jeudi, allait mieux aujourd'hui et a retrouvé le rythme des meilleurs. L'Australien a bouclé la spéciale à 3'01. Adrien van Beveren a finalement terminé l'étape du jour à 4'27 du vainqueur alors que Mason Klein, étincelant depuis le début de l'épreuve, a cette fois-ci rendu 7'33.

Au classement général, Skyler Howes conforte sa première place avec 3'32 d'avance sur Toby Price et 7'00 sur Kevin Benavídes. Quatrième, Joan Barreda est au-delà des dix minutes, tout comme Adrien van Beveren, cinquième à 12'18. Daniel Sanders revient à moins de 20 minutes du leader.

Classement général provisoire après l'Étape 6

Pilote Moto Temps Pénalité 1 S. Howes Husqvarna 26h32'18 2 T. Price KTM +03'32 3 K. Benavídes KTM +07'00 3'00 4 J. Barreda Bort Honda +10'54 1'00 5 A. Van Beveren Honda +12'18 6 M. Klein KTM +12'42 2'00 7 P. Quintanilla Honda +12'51 2'00 8 D. Sanders GasGas +19'48 4'00 9 J. Cornejo Honda +23'57 10 L. Benavídes Husqvarna +24'00