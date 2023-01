Motos, Prologue - Toby Price le plus rapide pour ouvrir le Dakar

Charger le lecteur audio

Disputé sur 13 km, le Prologue du Dakar 2023 fait office de galop d'essai ce samedi, à la veille de la première véritable étape en Arabie saoudite. Les premiers quads et les premières motos se sont élancés ce matin à l'aube, les yeux rivés vers le tenant du titre Sam Sunderland, qui était le dernier sur la liste de départ comportant 139 motards.

Le premier des prétendants à la victoire finale à s'élancer était Joan Barreda, sur un parcours évidemment pas destiné à créer des écarts. Il a bouclé cette courte spéciale en 8'31 tandis que Daniel Sanders est allé 8 secondes plus vite. Sont ensuite passés les autres favoris, parmi lesquels Toby Price, Skyler Howes, Joaquim Rodrigues, les frères Benavídes, Adrien van Beveren, Ricky Brabec et Sam Sunderland.

C'est Toby Price – comme il y a un an – qui s'est montré le plus rapide et qui aura donc le premier choix dimanche pour sa position dans l'ordre de départ, ce qui constituait l'enjeu principal de ce Prologue. S'il s'est imposé avec une seconde d'avance sur le chrono réalisé par Daniel Sanders, il faut toutefois souligner que les écarts seront multipliés par cinq avant la première étape. Pour compléter le premier trio de tête de ce Dakar 2023, c'est Ross Branch qui a coupé la ligné à 9 secondes de Toby Price, dans un temps identique à celui de Joan Barreda et de Kevin Benavídes.

Joaquim Rodrigues a pris la sixième place devant Matthias Walkner et les premières petites surprises du jour, venues de Sebastian Bühler et Michael Docherty. Sam Sunderland complète le top 10 à 13 secondes du vainqueur du jour et sera le dernier à avoir le choix de la position de départ demain. À noter la chute sans gravité de Jose Ignacio Cornejo, qui a toutefois fait perdre une minute au Chilien.

Dakar 2023 - Prologue (Motos)

Pilote Moto Temps 1 T. Price KTM 8'22 2 D. Sanders GasGas +0'01 3 J. Barreda Honda +0'09 4 R. Branch Hero +0'09 5 K. Benavídes KTM +0'09 6 J. Rodrigues Hero +0'10 7 M. Walkner KTM +0'11 8 S. Bühler Hero +0'11 9 M. Docherty Husqvarna +0'13 10 S. Sunderland GasGas +0'13