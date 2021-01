Motos, Étape 11 - Sunderland conquérant, Benavídes tient bon

L'affrontement final n'est plus très loin, et avant une ultime étape au kilométrage modeste, le onzième acte entre AlUla et Yanbu avait de quoi être déterminant ce jeudi. Au menu également, le grand retour des dunes, absentes du parcours ces derniers jours, et beaucoup de navigation malgré une spéciale amputée d'une cinquantaine de kilomètres par les organisateurs en raison des conditions météorologiques. Il restait toutefois 464 kilomètres pour créer des différences.

Il en est un qui a en revanche perdu toute chance de victoire, et même pire. Peu après la marque des 200 kilomètres, Joan Barreda ne s'est par arrêté au point de ravitaillement obligatoire. Cette erreur commise par l'Espagnol l'a placé en infraction avec le règlement mais surtout, quelques dizaines de kilomètres plus loin, sa Honda était à sec. Cet incroyable imbroglio a mené à l'abandon pur et simple de celui qui occupait ce matin la cinquième place du général. Barreda a également demandé à être examiné par l'équipe médicale du Dakar.

En l'absence de Toby Price et José Ignacio Cornejo Florimo, les deux grands malheureux des deux derniers jours, l'explication s'est déroulée entre les favoris encore en lice. Parmi eux le tenant du titre, Ricky Brabec, qui avait toutefois le désavantage d'ouvrir la route. L'Américain a également concédé de précieuses minutes aux alentours du 247e kilomètre, quand il s'est trop écarté de la trajectoire de la spéciale.

Distancé hier, Sam Sunderland est passé à l'attaque et a signé la victoire d'étape au guidon de sa KTM, avec 2'40 d'avance sur Pablo Quintanilla et 8'34 sur Daniel Sanders. Bien que légèrement décroché, Kevin Benavídes a fait de la résistance et c'est l'Argentin qui réalisé la belle opération du jour, terminant à 6'24 tout en prenant du temps à Ricky Brabec pour conforter son leadership au classement général.

À la veille de la dernière étape, les trois premiers se tiennent en sept minutes pour ce qui sera le dénouement de ce Dakar 2021 très remuant dans la catégorie Motos !

Classement général provisoire après l'Étape 11