Le nouveau Toyota Hilux dévoilé, avec 5 équipages sur le Dakar

À moins d'un mois du départ du Dakar 2024, Toyota a dévoilé le nouveau GR DKR Hilux EVO T1U. Une évolution de la version qui ouvre une nouvelle page pour le constructeur japonais, sans Nasser Al-Attiyah, parti chez Prodrive avant de s'engager au sein du projet Dacia. Dans la lignée des programmes WEC et WRC, les machines officielles de la marque arboreront désormais une livrée à dominante noire, tout en conservant le soutien de Red Bull pour certains pilotes.

Sur le Dakar, Toyota engagera un total de cinq équipages. On savait déjà que la carte de la jeunesse était sur la table avec les titularisations de Lucas Moraes et Seth Quintero, qui participeront d'ailleurs à l'intégralité du Championnat du monde de Rallye-Raid en qualité de pilotes d'usine. Sur l'épreuve en Arabie saoudite, ils seront rejoints par le vétéran Giniel de Villiers, par le tout jeune Saood Variawa (18 ans) et par Guy Botterill. Ce dernier remplace Henk Lategan, qui s'est blessé à l'épaule dans un accident en Afrique du Sud.

Lucas Moraes aura pour navigateur Armand Monleón, Giniel de Villiers fera toujours équipe avec Dennis Murphy, Seth Quintero sera copiloté par Dennis Zenz, Saood Variawa par François Cazalet, et Guy Botterill par Brett Cummings.

Le nouveau Toyota GR DKR Hilux EVO T1U.

Côté technique, le Toyota GR DKR Hilux EVO T1U est 100 mm plus large que son prédécesseur et a fait l'objet d'améliorations au niveau notamment de la suspension et du placement du système d'air conditionné. Le refroidissement a lui aussi été revu pour être moins gourmand. En développant cette nouvelle spécification, Toyota a de nouveau mis l'accent sur ce qui a fait sa force ces dernières années, à savoir l'endurance et la fiabilité. L'équipe s'appuie pour cela sur plus de 30 000 km parcourus en compétition ou en tests en 2023.

"Nous sommes au début d'un nouveau chapitre avec notre GR DKR Hilux EVO T1U, qui promet de placer la barre encore plus haut", souligne Alain Dujardyn, directeur de l'équipe en rallye-raid. "Nous avons en plus la chance d'avoir l'un des line-ups les plus compétitifs du bivouac, et nous avons hâte de reprendre la compétition. Nous sommes enthousiastes pour l'avenir alors que nos nouveaux équipages s'épanouissent dans des rôles de pilotes d'usine TGR. Dans le même temps, nous comptons sur l'expérience de Giniel et Dennis, ainsi que de l'ensemble de notre équipe technique, pour guider et faire progresser nos nouveaux talents."

Le Dakar 2024 s'élancera le 5 janvier prochain d'Alula, pour rejoindre Riyad le 13 janvier.