Étape par étape : le parcours détaillé du Dakar 2020

Le menu alterne à parts égales les passages sablonneux et les portions empierrées, le tout sur des pistes généralement roulantes. Il ne faudra toutefois pas confondre vitesse et précipitation, car la navigation ardue se chargera d’opérer une sélection nette. En liaison, les amateurs d’antiquité pourront sortir leur appareil photo en passant à proximité des temples nabatéens.

12 janvier - Étape 7 : Riyad-Wadi Al-Dawasir (741 km dont 546 chronométrés)

Le menu de la reprise est copieux... la plus longue étape du Dakar est aussi l’une des plus variées. Les dunes sont éparpillées tout au long du parcours, à aborder en traversant de petits cordons d’une poignée de kilomètres. Entre ces portions de franchissement, on alterne le hors-piste et les secteurs où les nombreux croisements interdisent aux copilotes les sautes de concentration. Vite... mais pas trop !