Paulo Gonçalves, la disparition d'une "figure" du Dakar

Cela faisait cinq ans que la mort n'avait pas frappé un concurrent sur le Dakar. Michal Hernik avait trouvé la mort en Argentine lors de l'édition 2015. Un motard, là aussi, comme Paulo Gonçalves qui a perdu la vie ce dimanche en Arabie saoudite. Le contingent des participants à moto est le plus exposé aux dangers du rallye-raid puisque sur 25 concurrents décédés depuis 1979, 20 étaient des motards.

Mais ce décès, dans une édition saluée par beaucoup pour sa difficulté et son retour aux sources après une dizaine d'années en Amérique du Sud, frappe évidemment les esprits, à commencer par celui du directeur de course, David Castera, qui raconte, cité par L'Équipe : "On a eu une alerte à 10 heures. Ç'a été confirmé par Toby Price qui arrivait sur l'accident. Il a trouvé Paulo au sol et a déclenché le bouton rouge. On a déclenché les moyens [de secours] derrière. Huit minutes après, est arrivé l'hélicoptère. Les médecins sont intervenus sur Paulo, mais ils n'ont pas pu le ranimer. Il a été transféré à l'hôpital où a été constaté son décès. C'est ce qu'on n'a pas envie de vivre. Je l'ai déjà vécu aux côtés d'Étienne [Lavigne, ancien directeur du Dakar], ce sont des moments difficiles."

Il s'agissait pour Paulo Gonçalves du 13e Dakar, à l'âge de 40 ans. Celui-ci n'avait pas très bien démarré puisqu'il avait perdu plusieurs heures lors de l'étape 3 suite à une casse moteur. Il pointait à 8h05 de Ricky Brabec avant cette funeste journée. Après cinq saisons au guidon d'une Honda, il avait choisi le défi du constructeur indien Hero pour s'engager en Arabie saoudite.

"On est là pour les pilotes, pour tous ces fans qui ont envie de vivre des aventures, de se faire plaisir", a poursuivi Castera. "Il y en a qui sont là pour gagner. Paulo était là depuis longtemps, on le connaissait tous, c'était une figure du rallye. Il a cassé son moteur dans l'étape 3, il le répare, il repart. Il était plein de volonté. On vit le pire des moments."

"On sait tous que la moto c'est dangereux. J'ai fait le Dakar cinq fois à moto. Quand vous partez le matin, vous avez parfois la boule au ventre. On n'a pas de protection. Tous les pilotes le savent. En l'occurrence, Paulo était un professionnel qui connaissait bien les risques. C'est le sport. Ce sport est un sport dangereux. On le sait. Ce soir au briefing je rendrai un hommage à Paulo devant tout le monde."

