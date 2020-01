Pénalisé, Sunderland perd sa victoire d'étape

Vainqueur sur le fil de la quatrième étape du Dakar, Sam Sunderland (KTM) n'a pas profité longtemps de ce qui devait être son deuxième succès sur cette édition 2020. Pilote le plus rapide à parcourir les 453 km chronométrés entre Neom et Al-'Ula ce mercredi, le vainqueur de l'édition 2017 a été pénalisé par les commissaires. Ces derniers lui ont reproché un excès de vitesse dans une zone réglementée où la limite était fixée à 30 km/h, le sanctionnant d'une pénalité de cinq minutes.

"C’était difficile au début car il y avait beaucoup de poussière avec les pilotes qui me précédaient", confiait le Britannique avant d'être pénalisé. "J’ai pu accélérer quand j’ai pu doubler. J’ai ensuite essayé de garder un bon rythme mais c’était très difficile. Chaque journée est différente mais j’aime les nouvelles règles et ne plus avoir à colorier le roadbook. Mais plus que ça, c’est le terrain qui est difficile. Les canyons hier, aujourd’hui les grosses pierres qui t’empêchent de tenir le cap. Mais au final c’est sympa, c’est varié, une nouvelle aventure chaque jour. Je pense que c’est ce que doit être le Dakar.

La victoire d'étape revient donc à Jose Ignacio Cornejo (Honda), une première pour le pilote chilien. La sanction a également pour effet de repousser Sunderland à la huitième place de l'étape du jour, et de le priver de la belle opération qu'il pensait effectuer au classement général. S'il ne perd qu'une position, il voit en revanche son retard sur le leader Ricky Brabec augmenter pour atteindre 19'11.

La même sanction a été infligée à Franco Caimi, pour la même infraction, faisant chuter le pilote Yamahe de la cinquième à la 11e place de l'étape du jour.

Motos - Classement général après l'étape 4