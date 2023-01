La pluie modifie le parcours, le week-end devient une étape marathon

Charger le lecteur audio

Tandis que la sixième étape du Dakar qui se déroule ce vendredi a déjà été raccourcie d'une centaine de kilomètres et la liaison modifiée, les organisateurs ont annoncé de nouvelles modifications du parcours pour les deux prochains jours. Les fortes pluies qui ont touché la région en milieu de semaine ont rendu certaines zones impraticables ou rendu impossible l'installation du bivouac, nécessitant des modifications.

Par conséquent, il a été décidé d'organiser la septième et la huitième étape, samedi et dimanche, sous un format d'étape marathon, tout en permettant un minimum d'assistance aux concurrents, qui n'avaient pas anticipé un tel scénario à ce stade. Concernant le parcours, son aménagement préservera l'intérêt sportif puisque la spéciale de samedi se disputera sur 333 km (au lieu de 398) et celle de dimanche sur 345 km (au lieu de 472).

"Les prévisions météorologiques empêchant le fonctionnement du bivouac d’Al Duwadimi sur un schéma d’accueil complet de la caravane, les étapes 7 et 8 ont été aménagées en format marathon afin de pouvoir proposer un programme sportif équivalent et pertinent aux concurrents", confirme un communiqué d'ASO, organisateur du Dakar. "En partant du parcours initial, les spéciales des étapes 7 et 8 ont été échangées, avec un raccourcissement de la distance permettant pour chacune des journées une bonne gestion du kilométrage de liaison."

"Pour l’étape 7, à disputer samedi 7 janvier (Riyad-Al Duwadimi), la spéciale se jouera sur 333 kilomètres. Les concurrents n’ayant pas anticipé une réelle étape marathon à ce stade de la course, une zone d’assistance sera organisée après l’arrivée de la spéciale (liaison de 94 km), pour une durée maximale d’intervention de deux heures. Les pilotes et équipages prendront ensuite la direction d’Al Duwadimi (liaison de 240 km), où leurs véhicules seront stationnés en parc fermé."

"L’étape 8, dimanche 8 janvier, fera le trajet retour vers Riyad, avec au programme la boucle initialement prévue de l’étape 7 amputée de 128 km. Le chrono sera donc déclenché sur 345 km, puis les concurrents se dirigeront vers le bivouac de Riyad."

La journée de repos est maintenue pour le lundi 9 janvier à Riyad, avant d'entamer la deuxième semaine de compétition qui sera marquée par l'entrée dans le désert du Quart vide. La véritable étape marathon du Dakar y aura lieu les vendredi 13 et samedi 14 janvier en combinant la 12e et la 13e étape.

