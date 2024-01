Triple vainqueur du Dakar, René Metge est mort

Alors que le Dakar 2024 s'apprête à s'élancer en Arabie saoudite, un de ses grands acteurs s'en est allé. René Metge, triple vainqueur de l'épreuve dans les années 80, s'est éteint ce mercredi à l'âge de 82 ans.

Né à Montrouge en 1941, il a également été directeur du plus grand rallye-raid du monde en 1987 et 1988, lors des deux années qui ont suivi la disparition du créateur de la course, Thierry Sabine.

Avant d'endosser cette responsabilité, René Metge a brillé à plusieurs reprises dans la catégorie Autos. Il a remporté une première fois le rallye en 1981 avec Bernard Giroux sur un Range Rover, puis en 1984 avec Dominique Lemoyne au volant d'une Porsche 911, et enfin en 1986, toujours avec Dominique Lemoyne, cette fois à bord d'une Porsche 959.

Une quinzaine d'années plus tard, il est passé sur l'autre siège comme concurrent, devenant le copilote notamment de Johnny Hallyday lors de la mémorable participation du rocker au Dakar en 2002. Cinq ans plus tard, il était également le navigateur d'Yvan Muller sur l'épreuve. En 2009, alors que le Dakar a quitté les pistes africaines, il s'est chargé d'organiser une épreuve parallèle sur le continent, l'Africa Eco Race chère notamment à Jean-Louis Schlesser.

"Le bivouac d’AlUla a été secoué dans l’après-midi par l’annonce du décès à 82 ans de René Metge, l’un des pilotes qui a marqué le Dakar de l’époque des pionniers, en le gagnant à trois reprises (1981-84-86) avant d’en devenir le directeur (1987-88)", a réagi l'organisation de l'épreuve. "Les équipes du Dakar présentent leurs condoléances à sa fille Élodie, à qui il avait également confié le rôle de copilote en 2003, et à tout son entourage."

David Castera, directeur du Dakar, s'est dit particulièrement touché par la nouvelle : "Je retiens que c'était un artiste, un passionné qui voulait transmettre. J'ai fait mon premier grand rallye avec lui en 1992, le Paris-Pékin. Il était capable d'emmener les gens là où personne n’allait. C'est bien sûr une source d'inspiration pour moi."

Photo de: Nissan Dessoude René Metge avait 82 ans.

Nicolas Deschaux, président de la FFSA, a également fait part de son émotion : "C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de René Metge. Pilote de légende et grand organisateur, de l’asphalte des 24 Heures du Mans aux pistes du Dakar, René a écrit quelques-unes des plus belles pages du sport automobile français. J’adresse mes plus chaleureuses pensées à sa famille et à ses proches."

Pilote éclectique, René Metge a en effet roulé sur circuit. Il a pris à six reprises le départ des 24 Heures du Mans, en 1977, 1979, 1982, 1984, 1986 et 1987. C'est pour sa troisième participation qu'il a décroché son meilleur résultat dans la Sarthe, terminant cinquième du général au volant d'une Porsche 935 du Cooke Racing qu'il partageait avec ses compatriotes Dany Snobeck et François Sérvanin.

René Metge était aussi connu pour être un grand ami de Coluche, son copain de Montrouge qu'il a accompagné dans sa découverte de la course à l'adolescence, et était même devenu le beau-frère de l'humoriste après avoir épousé sa sœur Danielle. Le couple s'est ensuite séparé.

La rédaction de Motorsport.com adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de René Metge.