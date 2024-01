Carlos Sainz et Audi victorieux, la preuve par quatre d'El Matador !

Un, dos, tres... Quat(t)ro ! Il avait promis de "ne pas se presser" pour ne pas faire de bêtise et ne pas perdre une victoire qui lui tendait les bras. Avec l'expérience qu'on lui connaît, Carlos Sainz a conclu ce vendredi le Dakar 2024 en vainqueur, lui qui disposait d'une avance considérable de près de 1h30 sur son plus proche poursuivant, Guillaume de Mévius, au moment de s'élancer.

Pour en terminer avec cette 46e édition éprouvante, il fallait venir à bout d'une dernière spéciale de 175 km tracée autour de Yanbu. Pas de difficulté majeure au programme, mais le risque de l'aléa mécanique existait bien entendu et il fallait s'en tenir à l'écart.

Sans sourciller, El Matador a accompli sa mission, lui qui voulait impérativement conclure le projet Audi avec un succès aux côtés de son fidèle copilote Lucas Cruz. Le voilà qui, à 61 ans, remporte son quatrième Dakar, le quatrième avec un constructeur différent également, après ses succès en 2010 avec Volkswagen, en 2018 avec Peugeot et en 2020 avec Mini. Dans l'histoire de l'épreuve, il égale Ari Vatanen et Edi Orioli. La marque aux anneaux, elle, n'avait encore jamais triomphé, alors qu'elle s'apprête à tourner toute son attention vers la Formule 1.

Passé en tête du rallye en fin de première semaine, Carlos Sainz a dû repousser ces derniers jours les assauts de Sébastien Loeb, avant que ce dernier ne perde toute chance de le menacer lors de la 11e étape en raison d'un problème mécanique. Dès lors, ramener à l'arrivée une Audi RS Q e-tron qui n'avait pas brillé pour sa fiabilité ces deux dernières années devenait légitimement l'unique obsession.

Sans maltraiter sa mécanique mais sans non plus adopter un train de sénateur, Carlos Sainz a fait le boulot et a franchi la ligne sans chercher à se montrer le plus rapide, on l'aura compris. Avec juste derrière lui au départ son ange gardien Mattias Ekström, le filet était renforcé. De manière anecdotique, il n'a laissé filer que 5'41 au bénéfice de Guillaume de Mévius, devenu deuxième du classement général jeudi soir.

Sébastien Loeb, lui, faisait peu de cas de sa position finale après ses déboires des deux dernières journées. On ne refait toutefois pas un compétiteur dans l'âme, et le Français a mis un point d'honneur à remporter cette dernière spéciale, la 28e de sa carrière sur un Dakar où il termine pour la cinquième fois sur le podium après 2017 (2e), 2019 (3e), 2022 (2e) et 2023 (2e).

Au classement général, Guillaume de Mévius a en effet réussi à préserver sa belle place de dauphin, pour sa première participation dans la catégorie reine en Autos, après avoir signé le deuxième chrono de la spéciale à 5'09 de Sébastien Loeb. Guerlain Chicherit conclut cette édition au pied du podium.

Classement général provisoire

Pilote Auto Temps/Écart Pénalité 1 C. Sainz Audi 48h15'18 1'10 2 G. De Mévius Toyota +1h20'25 9'00 3 S. Loeb Prodrive +1h25'12 17'00 4 G. Chicherit Toyota +1h35'59 2'00 5 M. Prokop Ford +2h16'43 6 G. Botterill Toyota +2h40'33 1'00 7 G. De Villiers Toyota +2h50'26 15'00 8 B. Vanagas Toyota +2h57'17 5'51 9 L. Moraes Toyota +3h02'12 10 M. Serradori Century +3h04'12 15'00

