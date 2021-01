Sainz a du boulot mais n'a pas dit son dernier mot

Quoi de mieux qu'une victoire pour apaiser une colère ? C'est la meilleure recette que pouvait trouver Carlos Sainz après avoir eu maille à partir avec une navigation complexe cette semaine sur le Dakar. Vainqueur dimanche dernier de la première étape, le tenant du titre a perdu beaucoup de temps par la suite mais à la veille de la journée de repos, il a empoché un deuxième succès et réduit un tant soit peu l'écart sur les leaders.

Alors que l'Espagnol et son copilote Lucas Cruz ont laissé filer au total plus d'une heure sur des erreurs de navigation ces trois derniers jours, ils ont enfin renoué avec une étape sans le moindre problème. À la clé, le meilleur chrono et un peu plus de sept minutes reprises à Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah. "L'étape d'aujourd'hui était plus sur du sable et des pistes sablonneuses, donc pas trop difficile en termes de navigation", admet Sainz ce vendredi. "Il n'y avait pas beaucoup de zones où l'on pouvait se perdre. Tout s'est bien passé. Nous n'avons pas eu de problème. Nous avons eu un bon rythme et nous sommes heureux d'avoir fait au moins une étape propre."

À mi-chemin de ce Dakar 2021, Sainz accuse donc un retard de quarante minutes sur Peterhansel, toujours solide leader. El Matador a prouvé aujourd'hui qu'il n'abdiquerait pas, mais il sait aussi, en dépit de ses critiques formulées à l'encontre du parcours de cette édition, qu'il doit gommer des défauts pour garder espoir la semaine prochaine.

"J'ai perdu trente minutes un jour, trente minutes un autre jour, six minutes un autre jour… ça fait donc plus d'une heure", calcule-t-il. "Nous ne sommes pas très contents, ni Lucas ni moi, de ce que nous avons fait. Je pense que nous pouvons mieux faire. Nous ne pouvons pas être satisfaits de cette première partie de rallye, même si le rythme est bon. Ce n'est pas dans la navigation comme aujourd'hui, mais quand il y a beaucoup d'intersections, beaucoup de voies, des points de passage cachés, etc. Nous n'avons pas très bien compris et nous devons analyser les choses attentivement, car c'est une philosophie différente du roadbook."

Peterhansel : "Ça peut fondre en moins de deux"

Pour l'heure, le Dakar demeure un duel qui attend l'éventuel retour d'un troisième homme pour le perturber. Peterhansel et Al-Attiyah ne se lâchent pas d'une semelle et l'écart reste stable, autour de six minutes, entre deux des prétendants à la victoire finale. Globalement satisfait de sa première semaine, le Qatari était toutefois déçu de ne pas avoir fait la différence hier et aujourd'hui, sur deux étapes clés qu'il avait cochées. "Nous avons eu deux crevaisons aujourd’hui", déplore-t-il. "Comme l’année dernière, les pneus ne nous aident pas, je suis déçu. Mais nous sommes encore là, en deuxième position, et la semaine prochaine nous ferons de notre mieux. C’était une semaine difficile pour tout le monde, beaucoup ont fait des erreurs mais nous avons été chanceux, nous n’en avons pas commis de trop grosses."

Cette avance dont dispose Peterhansel, précisément de 5'53, le Français l'apprécie à sa juste valeur mais n'y voit évidemment rien de définitif. "C'est rien, c'est rien… Avec un énervé derrière comme Nasser, ça peut fondre en moins de deux", prévient-il avant de tirer un bilan positif de sa première semaine. "Je crois qu'on peut dire qu'on a fait une belle semaine. En fait, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, ce sont vraiment des toutes petites erreurs de navigation qui nous font perdre vingt secondes, trente secondes, une minute… À part hier, effectivement, où l'on s'est perdu pas mal, un peu comme tout le monde à vrai dire. Mais on se retrouve bien placé parce qu'on a été assez régulier, on n'a pas perdu pied dans les endroits compliqués."

"Il y a deux moments qui ne m'ont pas trop plu. Il y a eu le Prologue, où je n'étais pas dans le rythme, pas encore réveillé, ou trop prudent. Et puis hier aussi, quand on s'est perdu, avec l'impression que la montre tourne et que les minutes passent sans qu'on trouve la solution. Ce que j'ai aimé, c'est la collaboration avec Édouard [Boulanger, son copilote], c'est le premier vrai rallye que l'on fait [ensemble]. C'est un plaisir de l'avoir à côté, en termes de navigation, ça se passe bien."

Le point sur le Dakar