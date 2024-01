Sainz dit avoir crevé trois fois, Al-Attiyah l'accuse de mentir

Ambiance, ambiance sur le Dakar 2024... Les échanges d'amabilités entre Nasser Al-Attiyah et Carlos Sainz se poursuivent, alors que l'épreuve vient tout juste de commencer. Au soir de la première étape, le Qatari a remis en cause les propos du pilote espagnol, l'accusant de mentir quant aux crevaisons qu'il aurait subies.

Carlos Sainz a terminé deuxième de la spéciale de 405 km à 1'44 du vainqueur surprise Guillaume de Mévius, au terme d'une journée marquée par plusieurs crevaisons dans une zone caillouteuse située à mi-parcours. Le pilote Audi a indiqué qu'il avait été l'un des plus touchés en ayant crevé à trois reprises.

"Je perdais un peu de temps alors j'ai continué, et puis après 15 ou 20 km, les pierres ont commencé et j'ai eu une crevaison, alors j'ai changé de traction pour ne pas perdre plus de temps avec les deux roues", explique-t-il. "J'ai continué à rouler et j'ai crevé. Je n'avais plus de pneus, j'ai continué et, dans la poussière, j'ai croisé une voiture, j'ai eu une autre crevaison et j'ai dû changer la roue. Après ça, j'ai remis de l'air dans la roue qui avait une crevaison lente, et je pensais avoir perdu environ 15 ou 20 minutes."

Nasser Al-Attiyah, qui a lui aussi crevé et s'est retrouvé sans roue de secours, l'obligeant à se montrer prudent en fin d'étape, assure qu'il ne croit pas à cette version des faits présentée par Carlos Sainz.

"Ce n'est pas vrai [qu'il a crevé trois fois]", avance le tenant du titre, qui a perdu près de 25 minutes ce samedi. "S'il avait eu trois crevaisons, il y serait encore. Ce n'est pas vrai, oubliez ça, on sait qui a eu une crevaison et qui n'en a pas eue. Peu importe qu'il ait crevé ou non, demain il y a de nouveau une longue étape, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à faire, et Carlos Sainz a fait du très bon boulot, sans aucun problème."

En milieu de semaine, avant le départ du Dakar, Nasser Al-Attiyah s'est déjà fait remarquer en assurant qu'il ne prenait pas Audi au sérieux pour la victoire finale. "Je leur donne trois jours et ils rentreront chez eux", a-t-il prédit tout en assurant que le constructeur allemand serait "rapide" lors des premières journées.

Propos recueillis par Mario Galán