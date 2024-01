Carlos Sainz "très heureux de faire l'histoire" avec Audi

Dans un Dakar très difficile, marqué par les éliminations de ses rivaux un par an, Carlos Sainz a évité les principaux écueils pour signer un succès historique. Premier sexagénaire vainqueur de l'épreuve, premier à s'imposer avec un modèle hybride, l'Audi RS Q e-tron, l'Espagnol devient aussi le premier à gagner l'épreuve avec une quatrième marque différente, après Volkswagen en 2010, Peugeot en 2018 et Mini en 2020.

"C'était une victoire dans une édition relevée, avec une voiture très spéciale, avec la quatrième marque [différente]", a souligné Sainz en réponse à une question de Motorsport.com. "Cela signifie beaucoup pour moi, et je suis très heureux de faire l'histoire avec ce type de voiture pour Audi, à notre dernière occasion. Je suis ravi, nous devons les remercier pour leur confiance."

L'Audi était engagée pour la troisième et dernière fois sur le Dakar, la firme aux anneaux souhaitant maintenant se concentrer sur son arrivée en Formule 1, et elle a su corriger les soucis de fiabilité du passé, quand Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah ont cumulé les problèmes sur leur Hunter. Sainz ne pouvait rêver d'une meilleure conclusion à cette aventure.

"C'était incroyablement dur, le résultat le montre. La voiture rend ça particulier. Le début était très difficile, je sortais d'une blessure avec deux vertèbres fracturées [lors du Dakar 2023]. Avoir récupéré et être ici après avoir gagné, c'est satisfaisant. Et faire partie de la nouvelle histoire qu'Audi a écrite dans cette course [avec l'hybride], ça me rend très heureux et je suis reconnaissant envers tout le monde."

Ce que ce gars fait à son âge est incroyable et s'il prend du plaisir, il peut encore décrocher de nombreuses victoires sur le Dakar

En 2020, Carlos Sainz s'était imposé à l'âge de 57 ans, ce qui représentait déjà un record. Le double Champion du monde des rallyes avait 61 ans sur ce Dakar mais selon Sven Quandt, il est plus en forme que jamais.

"Carlos m'a appelé avant Noël et il m'a dit qu'il avait reçu les résultats de ses examens physiques", a expliqué le patron de Q Motorsport, qui engageait les Audi RS Q e-tron. "Il s'avère que c'était les meilleurs résultats de sa vie, j'entendais le sourire dans sa voix. Quand il est arrivé sur le bivouac, il était très positif, et cela s'est répandu dans toute l'équipe. Évidemment il est âgé, mais il est encore au sommet."

"Ce que ce gars fait à son âge est incroyable et s'il prend du plaisir, il peut encore décrocher de nombreuses victoires sur le Dakar", a ajouté Quandt, évoquant un pilote "très dur envers-lui-même". "Au final, son esprit combattant est ce qui lui a permis de décrocher son quatrième Dakar."

Propos recueillis par Mario Galán