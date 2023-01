Sainz pénalisé, Loeb hérite de la victoire d'étape

Charger le lecteur audio

Il semble écrit que rien ne sera épargné à Audi sur ce Dakar 2023. Alors que Carlos Sainz, parti loin dans l'ordre de départ de la huitième étape, pensait avoir redonné quelques couleurs à son équipe en signant le scratch ce dimanche, la victoire lui a finalement été retirée. Le pilote espagnol a en effet été pénalisé de cinq minutes par les commissaires.

L'équipage qu'il forme avec son copilote Lucas Cruz a été flashé plus de 40 km/h au-dessus de la limitation de vitesse à 30 km/h qui était imposée dans un tronçon réglementé. Ce dépassement a aussitôt été sanctionné durement compte tenu de son ampleur. La pénalité fait chuter El Matador à la troisième place du classement du jour.

"On a fait une bonne étape, propre", estimait pourtant Carlos Sainz à l'arrivée de la spéciale, avant de prendre connaissance de la sanction. "On a enfin pu profiter d’une journée sans mésaventure bien que l’on soit parti loin derrière. Je préférais l’ancienne règle du Dakar quand un pilote prioritaire qui avait un problème un jour repartait dans le Top 15 le lendemain. Je pense que ce n’est ni bon pour nous ni bon pour les autres. Je suis vraiment déçu par nos problèmes des jours précédents, tout comme l’équipe. Je pense que l’on a manqué de chance, mais on peut juste continuer à attaquer et à se réjouir d’être toujours en course."

Sébastien Loeb hérite donc de la victoire d'étape, sa deuxième cette année, ce qui le contraindra également à ouvrir la route mardi, au lendemain de la journée de repos à Riyad. La pénalité infligée à Carlos Sainz est en revanche sans conséquence pour le classement général, où le pilote Audi compte plus de 18 heures de retard sur le leader Nasser Al-Attiyah.

Classement général provisoire après l'Étape 8

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 31h02'58 0'10 2 H. Lategan Toyota +1h03'36 20'00 3 L. Moraes Toyota +1h20'22 4 S. Loeb Prodrive +1h52'06 2'00 5 G. De Villiers Toyota +2h04'20 4'00 6 R. Dumas Toyota +2h27'11 2'00 7 M. Prokop Ford +2h37'00 8 B. Baragwanath Century +2h42'06 8'00 9 H. Wei SMG HW2021 +3h15'03 1'00 10 J. Yacopini Toyota +3h40'22 0'10