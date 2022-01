Motos, Étape 1 - Sanders confirme, déjà des écarts

Au lendemain d'un Prologue qu'il a remporté, Daniel Sanders a confirmé en dominant la première étape du Dakar 2022. Au menu du jour du sable, énormément de sable, avec des pistes et des dunes qui proposaient parfois des grandes descentes après leur sommet, avec des hauteurs atteignant 200 à 300 mètres.

Le motard australien a été impérial tout au long de cette boucle tracée autour de Haïl, pour un total de 514 km dont 333 de spéciale. Son choix de partir 15e, garanti par son chrono d'hier, lui a permis de frapper fort. Le voici donc bel et bien installé en leader de l'épreuve à la veille, déjà, de l'épreuve marathon qui se déroulera sur deux jours.

Le premier acte de cette 44e édition a déjà fait de gros écarts pour certains, mais l'on se rappellera que l'an passé, aucune journée de ce type n'avait été rédhibitoire, permettant parfois de revenir dans le match en renversant la situation dès le lendemain. Toujours est-il que Daniel Sanders a bouclé le parcours du jour avec 2'07 d'avance sur Pablo Quintanilla. Déjà dauphin hier, le pilote Honda a donc lui aussi confirmé derrière le leader et sa KTM.

Derrière les deux hommes, le fossé est tout de suite plus important puisque Matthias Walkner (KTM), troisième du jour, a concédé pas moins de 8'31. Dernier homme à se maintenir sous les dix minutes, Mason Klein (KTM) a pris une belle quatrième place devant Lorenzo Santolino (Sherco). Côté français, Adrien van Beveren (Yamaha) et Xavier de Soultrait (Husqvarna) ont fait un tir groupé, sixième et septième à respectivement 10'06 et 12'01 de la référence du jour.

Pour les autres favoris, le débours n'est pas anodin ce dimanche : huitième, Sam Sunderland (KTM) a lâché 13'01 à Daniel Sanders tandis que l'on retrouve Ross Branch (Yamaha) à 17'26 et le tenant du titre, Kevin Benavídes (KTM) à 34'22 ! L'addition est encore plus salée pour Joan Barreda (+38'34), Toby Price (+44'22) et Ricky Brabec (+56'21).

Au classement général, Daniel Sanders est leader avec 2'48 d'avance sur Pablo Quintanilla et 11'06 sur Mattias Walkner.

Classement général provisoire après l'Étape 1

Pilote Moto Temps 1 D. Sanders KTM 04:38'40 2 P. Quintanilla Honda +03'07 3 M. Walkner KTM +11'06 4 A. Van Beveren Yamaha +12'46 5 M. Klein KTM +14'34 6 S. Sunderland KTM +15'56 7 L. Santolino Sherco +16'54 8 X. De Soultrait Husqvarna +18'36 9 R. Branch Yamaha +19'21 10 S. Howes Husqvarna +25'12