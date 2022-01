C'est fini pour le tenant du titre Kevin Benavídes

Alors qu'il était toujours en course pour la victoire finale sur le Dakar 2022, Kevin Benavídes a dit adieu ce mercredi à ses chances de conserver son titre. Discret depuis le départ mais lancé dans une remontée efficace ces derniers jours, le motard argentin pointait hier soir à 10'22 du nouveau leader Matthias Walkner et avait encore toutes ses chances. Malheureusement pour lui, la mécanique en a décidé autrement.

Sur la dixième étape entre Wadi Ad Dawasir et Bisha, longue de 759 km (dont 375 de spéciale), Kevin Benavídes a été stoppé net par une défaillance de sa KTM. Il s'est arrêté au 133e km de la spéciale alors qu'il ne figurait qu'à quelques secondes du meilleur temps lors des trois premiers points de passage.

Le problème survenu sur sa moto n'a pas encore été communiqué mais le tenant du titre n'a pas été en mesure de réparer lui-même. Il a été contraint de se retirer de la spéciale, mettant fin à tout espoir de victoire finale. Conformément à la nouvelle réglementation, il pourra repartir vendredi mais il écopera alors d'une pénalité de plusieurs heures qui le mettra automatiquement hors-jeu au classement général.

Ce coup du sort porte lourdement préjudice à KTM, qui cherche à reconquérir la victoire sur le Dakar après deux éditions remportées par Honda. Le constructeur autrichien ne peut désormais plus compter que sur Matthias Walkner et Toby Price, tandis que sa filiale GasGas a toujours Sam Sunderland dans la course, après avoir perdu Daniel Sanders dimanche dernier sur une chute.

Le résumé vidéo de l'étape d'hier