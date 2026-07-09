Toyota engagera un Hilux à hydrogène sur le Dakar 2027

Le Dakar 2027, 49e édition du plus grand rallye-raid du monde, servira de terrain d'expérimentation à un nouveau prototype à hydrogène de Toyota. Le constructeur japonais a annoncé l'engagement d'un DKR GR FC Hilux dans la catégorie Dakar Future Mission 1000, réservée aux véhicules expérimentaux.

Dérivé du Toyota Hilux engagé depuis plusieurs années dans la catégorie reine T1+, ce prototype remplace l'habituel moteur thermique par un système à pile à combustible. Le véhicule n'émet ainsi que de l'eau à l'échappement et doit permettre à Toyota de poursuivre le développement de cette technologie, notamment en matière de compacité de la pile à combustible, de refroidissement, de fiabilité et de gestion de l'énergie.

Toyota est sans doute le constructeur qui mise le plus sur le développement de la technologie à hydrogène depuis plusieurs années et qui poursuit ses efforts pour l'introduire en compétition. La marque nippone, de nouveau victorieuse aux 24 Heures du Mans le mois dernier, développe également un projet visant à courir en endurance avec ce type d'énergie.

Le Mans a dernièrement été le théâtre d'une démonstration de la Toyota TR LH2, propulsée par un moteur à hydrogène liquide et basée sur l'Hypercar TR010 Hybrid. Par ailleurs, une GR Corolla équipée d'un moteur à hydrogène et de la technologie supraconductrice est devenue le premier véhicule de ce type au monde à terminer une course dans le cadre du championnat Super Taikyu 2026.

La Toyota TR LH2 qui a roulé au Mans en démonstration. Photo de: ACO

Le développement du prototype Toyota DKR GR FC Hilux pour le Dakar est déjà en cours en Belgique, où les premiers essais et la mise au point du moteur ont débuté. Toyota espère que les enseignements tirés de cette participation profiteront ensuite au développement de véhicules de série, mais aussi d'autres moyens de transport, comme les poids lourds, les bus, les trains, ainsi qu'à des applications maritimes ou à des générateurs.

Le prochain Dakar se déroulera du 1er au 15 janvier 2027, toujours intégralement en Arabie saoudite, avec un total de 14 étapes (13 + le prologue) et 8390 km au programme, dont 5320 km chronométrés. Il s'agira de la première fois que Toyota combinera les technologies de l'hydrogène et de la pile à combustible dans un même programme en compétition.

À ce stade, Toyota n'a pas précisé qui seraient le pilote et le navigateur qui prendraient place à bord du Hilux à hydrogène.