Toyota s'interroge sur l'avenir de Carlos Sainz après le Dakar

M.G., Al-Hofuf - L'avenir de Carlos Sainz après le Dakar 2024 est l'une des questions les plus commentées dans le bivouac cette semaine. L'Espagnol de 61 ans se retrouvera en effet sans équipe une fois cette édition terminée, sachant qu'Audi Sport quittera la compétition.

S'il veut continuer à piloter un véhicule compétitif, Sainz devra se tourner vers les autres équipes déjà présentes. Or, le line-up de Dacia est verrouillé avec Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez. Sainz semble donc devoir trouver d'autres interlocuteurs, et Toyota pourrait en faire partie. Une option loin d'être mauvaise si elle devait se présenter, alors que le Hilux a remporté trois des cinq dernières éditions du Dakar.

Lors d'une brève conversation avec une poignée de médias, dont Motorsport.com, le team principal de l'équipe japonaise, Alain Dujardyn, s'est vu demander si Toyota pouvait envisager de recruter l'Espagnol et il s'est dit intéressé par ce que le double champion du WRC allait faire.

"Nous allons soigneusement évaluer nos performances sur le Dakar, ainsi qu'en W2RC, mais pour nous, Toyota Gazoo Racing, nous regardons toujours quelle peut être la perspective", a-t-il toutefois indiqué.

"Que fera Carlos après Audi ? Je suppose que c'est la question que tout le monde se pose dans le bivouac ", a poursuivi le Belge, qui n'a eu au passage que des mots chaleureux pour Nasser Al-Attiyah, trois fois vainqueur du Dakar avec Toyota et aujourd'hui parti à la concurrence. "Il a été un grand ambassadeur pour nous, mais je dirais qu'il nous a tellement appris que nous ferons en sorte que son héritage soit transmis aux prochains pilotes de Toyota Gazoo Racing."

"Nous avons vécu une expérience fantastique avec Nasser pendant deux années consécutives", a ajouté le directeur de l'équipe. "Nous lui sommes très reconnaissants pour ses victoires en W2RC, mais dès qu'il a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, nous avons réfléchi à la manière de le remplacer."

"Nous avons pris, en conscience, la décision de chercher la prochaine génération. C'est pourquoi, en W2RC, nous avons doublé nos efforts et engagé Lucas [Moraes] et Seth [Quintero], et je pense qu'ils se sont déjà affirmés", a-t-il souligné, faisant référence à la victoire d'étape du Brésilien et à la deuxième place de l'Américain lors du Prologue.