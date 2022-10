Jorge Lorenzo n'a rien contre une pige en DTM

Charger le lecteur audio

Ancien pilote Yamaha, Ducati et Honda en MotoGP, Jorge Lorenzo est passé à la course automobile depuis sa retraite à la fin de la saison 2019 et participe actuellement à la Porsche Carrera Cup Italie, où il a obtenu son premier top 10 à Vallelunga en septembre.

Après avoir rencontré le responsable du DTM, Gerhard Berger, autour d'un café en marge du Grand Prix du Qatar plus tôt cette année, l'Espagnol a pu observer de près la façon dont le championnat est géré lors de l'avant-dernière épreuve de la série au Red Bull Ring. Après avoir été impressionné par ce qu'il a vu en Autriche, Lorenzo est maintenant ouvert à l'idée de faire une apparition en tant qu'invité en DTM, lui qui continue à "apprécier" son passage de deux à quatre roues.

"J'ai travaillé comme commentateur lors de la course MotoGP à Spielberg. C'est là que j'ai rencontré Eddie [Mielke], qui est mon ami depuis longtemps et qui commente le DTM", a déclaré Lorenzo au diffuseur allemand ran.de. "J'ai également rencontré Gerhard Berger. Ils m'ont invité ici et je suis très heureux de découvrir ce grand championnat. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur cette discipline et je voulais voir de quoi il s'agissait réellement. Si Gerhard m'invitait à participer à un test avec une équipe, j'y prendrais part."

Un certain nombre de noms célèbres issus de différentes disciplines des sports mécaniques ont fait des apparitions en tant qu'invités en DTM au cours des dernières années, comme Sébastien Ogier avec une Mercedes à Spielberg en 2018 ou encore l'ancien coéquipier de Lorenzo, Andrea Dovizioso, qui a également pu se familiariser avec le championnat au volant d'une Audi RS5 à Hockenheim en 2019. Plus récemment, Sébastien Loeb, neuf fois Champion WRC, a fait ses débuts en DTM à Portimão en remplacement du pilote Red Bull Ferrari Nick Cassidy, absent pour cause de Formule E.

Berger a déclaré qu'il aimerait voir Lorenzo rejoindre la grille du DTM en tant que wild-card et est convaincu que l'Espagnol pourrait y faire le spectacle s'il s'entraîne bien pour la course. "J'ai dans un coin de ma tête de voir s'il pourrait venir pour un départ en tant qu'invité quelque part", a déclaré l'ex-pilote de Formule 1. "Après tout, nous avons eu une superstar absolue [Loeb] lors de la première course cette année. Là, nous avons vu que quelqu'un, s'il s'implique, peut aussi faire bonne figure. Je ne voudrais pas non plus que Lorenzo soit hors du coup."

Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, Yamaha

Grand adversaire de Lorenzo du temps de leur passage commun en MotoGP, Valentino Rossi s'est retiré de la discipline à la fin de la saison dernière et s'est également reconverti à plein temps dans la course automobile, participant au GT World Challenge Europe cette année avec WRT Audi.

L'Espagnol affirme que sa relation avec l'Italien s'est considérablement améliorée depuis qu'ils ont cessé de s'affronter en MotoGP et aimerait raviver sa rivalité avec l'Italien en DTM à l'avenir. À la question de savoir s'il serait intéressé par le fait de courir contre Rossi en DTM à un moment donné, Lorenzo a répondu : "Ce serait assurément quelque chose de très spécial."

"Nous nous sommes souvent battus l'un contre l'autre à moto. Et maintenant que nous sommes trop vieux pour les motos, nous pourrions continuer ces batailles en voiture. Peut-être un jour, pourquoi pas ? Ma relation avec Vale est bien meilleure maintenant que nous ne sommes plus en compétition l'un contre l'autre. Peut-être qu'un jour nous nous retrouverons sur un circuit."

Lire aussi : Valentino Rossi se voit rester en GTWCE en 2023