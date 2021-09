Liam Lawson vainqueur au Red Bull Ring

Après un dernier week-end catastrophique au Nürburgring, Liam Lawson a signé une pole position pour cette première course sur le circuit du Red Bull Ring, devant Maximilian Götz le second du championnat. Le leader, Kelvin van der Linde, est lui à une lointaine huitième place.

Au départ, Lawson conserve aisément la tête et Götz la seconde place. Philip Ellis, Sheldon van der Linde et Arjun Maini s'offrent une superbe lutte pour la troisième place, l'Indien en sortant vainqueur dans l'ultime secteur de la piste. Derrière ce trio, la bagarre est également forte entre Kelvin van der Linde, Alex Albon et Marco Wittmann, à l'avantage du pilote de la BMW.

Alors que Lawson, Götz et Maini, tous trois séparés de quasiment deux secondes au bout de quatre tours, s'échappent, on note un resserrement du peloton à partir d'Ellis. À la fin du cinquième tour, Ellis, Wittmann et Buhk passent par les stands. Au tour suivant, Maini, Sheldon van der Linde et Abril y passent également, le Monégasque dépassant le Sud-Africain au passage. Une fois les pilotes ressortis, Maini se retrouve derrière Ellis, son arrêt ayant été particulièrement lent.

Götz passe au stands en fin de septième tour et ressort aisément devant Ellis. Le leader Lawson s'arrête également lors du passage suivant et conserve les commandes virtuelles. Derrière, une belle passe d'armes a lieu entre Abril et Wittmann, tournant en faveur de l'Allemand. Lucas Auer en profite pour passer la Mercedes jaune. Sheldon van der Linde abandonne lui en tirant tout droit et à faible vitesse au virage 4, visiblement victime d'un problème mécanique. Cela entraîne un drapeau jaune mais la voiture est suffisamment loin de la piste pour ne pas avoir besoin du Safety Car.

Kelvin van der Linde s'arrête à la fin du 11e tour et ressort en cinquième place virtuelle, devant Wittmann. La puissance de la BMW permet à ce dernier d'attaquer mais sans succès dans le virage 3 du 13e tour. À l'avant, parmi les pilotes qui ne se sont toujours pas arrêtés, la lutte fait rage pour la tête de course entre Nico Müller et Esteban Muth.

Dans le 20e tour, Kelvin van der Linde dépasse Maini pour la quatrième place provisoire. Albon s'attaque ensuite à l'Indien dans la boucle suivante mais le pilote Mercedes résiste en dépit des nombreuses tentatives du Thaïlandais. Toutefois, Albon passe dans le 26e tour. Devant cette lutte, Kelvin van der Linde s'est grandement rapproché d'Ellis.

En tête, les pilotes pas encore passés par les stands sont rattrapés par les leaders virtuels. Lawson finit par reprendre la tête de l'épreuve au 31e tour, Götz en ayant profité pour se rapprocher. Derrière le duo, Ellis est moins menacé par Van der Linde, en revanche Albon est revenu sur les talons du leader du classement et tente l'intérieur au virage 4 au 32e tour, sans succès. Finalement, le pilote de la Ferrari passe autoritairement au virage 3 lors de la 34e boucle.

Dans le dernier tour, Albon est assez près d'Ellis pour tenter sa chance. Obligé de s'essayer à des extérieurs dans les virages 3, 4, 5 et 6, le Thaïlandais finit par devoir céder. Voyant une opportunité de gagner une place, Van der Linde se jette à l'intérieur, touche Albon mais ne parvient finalement pas à passer. La victoire est donc pour Lawson devant Götz et Ellis.

Cinquième, Van der Linde voit quatre de ses cinq poursuivants directs lui reprendre des points, avec désormais une avance de 23 unités sur Götz et de 31 sur Lawson. Toutefois, vu sa position de départ, le Sud-Africain aurait pu connaître une plus grande déconvenue.

Red Bull Ring - Course 1