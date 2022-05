Loeb révèle avoir failli rejoindre le DTM avec BMW

Charger le lecteur audio

Sébastien Loeb a mis fin à sa carrière à plein-temps en Championnat du monde des Rallyes à l'issue de la saison 2012, au terme de laquelle il venait de remporter son neuvième et dernier titre mondial avec Citroën. Par la suite, le Français a fait des apparitions plus ou moins sporadiques en WRC, ajoutant au passage quatre victoires à son palmarès déjà impressionnant, dont la dernière en date au Rallye Monte-Carlo 2022.

Mais Loeb a connu diverses disciplines depuis 2013, notamment le FIA GT avec sa propre équipe, le WTCC avec Citroën ou bien évidemment le Dakar. Et alors qu'il en a ajouté une nouvelle à son arc avec sa première apparition en DTM du côté du Portugal il y a quelques jours, il a révélé que sa seconde partie de carrière aurait pu être bien différente.

En effet, il aurait pu arriver bien plus tôt dans le championnat de tourisme, avec BMW : "Une fois, j'étais en discussion avec un constructeur en DTM pour peut-être intégrer le championnat", a déclaré Loeb à Motorsport Total, publication affiliée à Motorsport.com, dans une interview vidéo. "C'était il y a près de dix ans, alors que je venais de prendre ma retraite du WRC."

"Finalement, nous avons décidé de faire quelque chose de différent, mais je me penchais un peu sur le DTM il y a déjà longtemps. J'ai parlé avec BMW. Je crois que nous étions assez proches [de conclure un accord]. Finalement, j'ai décidé de continuer en WRC [à temps partiel] et cela a mis fin à notre discussion."

Finalement cette opportunité de rouler en DTM est arrivée en ce début de mois, au volant de la Ferrari 488 GT3 d'AF Corse. Il a terminé 16e et 18e des deux courses du week-end de Portimão.

Ron Reichert, le responsable de l'équipe, s'est dit impressionné par les performances de Loeb et sa capacité à se faufiler dans le trafic après le restart en Course 1, où il est passé de la 21e à la 13e position en un seul tour.

"La caméra embarquée de Seb lors du restart de la première course est la vidéo que j'ai le plus regardée ce week-end", a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com. "Il a gagné six ou sept positions dans le processus, et le feeling qu'il a est juste incroyable. Il n'a pas anticipé le départ, il anticipait ce qui allait se passer devant lui sur la piste, où allaient les autres voitures, qui pourrait avoir un contact. Il pilotait comme s'il savait exactement ce qui allait se passer."

Avec Sven Haidinger et Rachit Thukral