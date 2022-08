Bien choisir son équipement de protection pour le motocross

Charger le lecteur audio

Petit passage en revue de l'indispensable équipement de protection motocross à avoir dans le vaste choix de matériel disponible, en fonction de votre niveau de pratique sur un marché qui regorge de propositions !

Pour beaucoup de non-avertis, le motocross, c’est déjà un lifestyle et un look ! Mais attention, il ne s’agit bien entendu pas que d’avoir l’air cool : la sécurité passe avant toute chose. Une personne qui débutera ou commencera à s’intéresser à ce hobby exaltant aura à faire le tri dans une masse d’information importante et ne pas hésiter à poser des questions à des connaisseurs. N’hésitez pas à vous faire conseiller par un professionnel ou appeler le numéro de téléphone d’une boutique spécialisée pour obtenir des renseignements complémentaires : les équipes des marchands sont toujours passionnées et bienveillantes ; elles ont par ailleurs l’habitude de rencontrer des gens peu informés. Par ailleurs, il est devenu vraiment facile de trouver des avis en ligne sur les sites marchands ou des commentaires d’acheteurs sur les réseaux sociaux (groupes de pratiquants), voire des tests poussés et des recommandations sur les plateformes de partage de vidéos, qui vous permettront de vous rapprocher d’un profil proche du vôtre, et même anticiper ce que pourront devenir vos besoins dans le futur au gré de l’évolution de votre pratique.

Pour beaucoup, le choix de l’équipement se fait également en fonction des prix, ne nous le cachons pas. Il ne faut pas oublier que la pratique de tout sport mécanique représente un certain investissement. La moto, l'essence et les pièces de rechange coûtent beaucoup d'argent. Ne nous voilons pas la face : le motocross est une activité plus chère que nombre d’autres pratiques sportives. Reste qu’en prenant de bons produits d’emblée, l’investissement fait dans un bon équipement reste correct et accessible.

La première chose à laquelle l’on pense en MX est la sécurité. Les équipements de protection indispensables ont l’avantage de pouvoir aussi être utilisés pour d’autres sports de frissons tout-terrain comme le BMX, le vélo de descente ou encore la pratique du quad ; certains peuvent même y trouver une utiliser en skate, trottinette électrique ou divers sports à sensations. Il conviendra donc de se procurer un excellent casque, idéalement bien ventilé et permettant une bonne vision élargie, des lunettes de protection (elles aussi bien ventilées pour éviter la buée), d’un tour de cou (trop souvent négligé, même par les pratiquants du kart en amateur) et bien évidemment de gants et de bottes (flexibles mais rigides sur les points de compression !) pour se protéger des projections ou conséquences d’une chute. Le maillot et le pantalon font aussi partie du kit et permettent un grand nombre de fantaisies esthétiques.

Parmi toute cette surface visible, les pratiquants de motocross comptent aussi sur leur équipement de sécurité plus discret mais tout autant essentiel : la protection de poitrine et dorsale (offrant là aussi une bonne ventilation), à ne pas négliger ; les protège-coudes, les genouillères, ou encore la ceinture rénale. Les professionnels spécialisés disposeront toujours de bons conseils à vous donner pour équilibrer le rapport utilité-protection-prix.