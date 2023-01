Les meilleurs pilotes du motocross

Charger le lecteur audio

Joël Robert

Joël Robert est le numéro 1 dans le classement des meilleurs pilotes de moto-cross dans le monde. Il a participé à différentes compétitions de 1960 à 1980. Ses exploits sont tellement incroyables qu'il a fait l'unanimité et a été élu pilote moto-cross le plus talentueux de toute l'histoire. Ce pilote belge a remporté 6 fois le titre de champion du monde 250 CC : en 1964, en 1968, en 1969, en 1971, en 1972 et en 1979.

Il pilotait de façon unique. Il prenait toujours l'intérieur des virages et ne perdait jamais le contrôle de sa moto. Plus de 30 ans plus tard, le jeune prodige Joël Smets est aussi rentré dans l'histoire. Ses parents l'ont appelé ainsi, car ils voulaient rendre hommage à Joël Robert. Sachez que cette discipline fait de paris en ligne. Si vous désirez tenter de gagner de l'argent tout en suivant les compétitions de moto-cross, découvrez comment placer des paris sportifs sur le site Pokerstars.

Roger De Coster

Pilote très connu pour sa polyvalence et son courage, Roger De Coster avait beaucoup de talents. Il n'était pas excellent uniquement en motocross. Il a aussi fait des exploits en trial et en enduro, il a notamment gagné l'or aux ISDE et les International Six Days of Enduro.

Côté moto-cross, Roger a remporté 5 fois le titre de champion du monde 500 CC : en 1971, en 1972, en 1973, en 1975 et en 1976. Il avait tellement de passion et de confiance qu'il osait tenter les figures que personne d'autre n'avait jamais faites. D'ailleurs, il est connu pour son coup du rattrapage au dernier tour. Il faisait monter l'adrénaline des spectateurs.

Eric Geboers

Eric Geboers est le premier pilote de moto-cross à avoir gagné le titre de champion du monde dans les trois catégories : 125 CC (1982 et 1983), 250 CC (1987) et 500 CC (1988 et 1990). Son grand-frère lui a donné le surnom « Le Kid ». Il a porté ce nom sur les circuits même lorsqu’il a marqué l’histoire.

Eric Geboers avait un coéquipier, Georges Jobé. Celui-ci a également titré champion, mais n'a jamais réussi à le surpasser. Après sa carrière en cross, Eric est passé dans le monde des véhicules quatre roues et des courses d'endurance. Il a excellé dans ces deux domaines, mais son succès au motocross est celui qui l'a réellement marqué. Le quintuple champion du monde de cette discipline est décédé en mai 2018, à l'âge de 55 ans. Il a voulu sauver son chien tombé dans un étang à Anvers.