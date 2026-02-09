Doriane Pin officialise son retour en endurance pour 2026

Alors qu'elle avait annoncé son retour en endurance peu après la fin de la saison 2025, Doriane Pin a désormais officialisé son programme pour 2026 : la Française disputera l'European Le Mans Series (ELMS) avec l'équipe française Duqueine Team, engagée en catégorie LMP2.

"Pocket Rocket débarque chez Duqueine Team. Nous sommes heureux d'annoncer que Doriane Pin, championne 2025 de F1 Academy, sera notre troisième pilote pour la saison 2026 European Le Mans Series dans la classe LMP2 PRO/AM. Bienvenue Doriane, nous sommes ravie de t'avoir avec nous cette année", peut-on lire dans le message publié par l'équipe sur les réseaux sociaux.

Doriane Pin fait ainsi son retour dans un championnat qu'elle connaît déjà. En 2022, elle avait disputé les trois dernières manches de l'ELMS en catégorie LMGTE avec Iron Lynx, au volant d'une Ferrari 488 GTE Evo, remportant notamment les 4 Heures de Portimão dans sa classe. La Française s'était également illustrée en GT en décrochant la victoire aux 24 Heures de Spa 2022 avec Iron Dames en catégorie Gold.

En 2026, Pin évoluera cette fois au volant d'un prototype LMP2, une machine qu'elle a déjà pilotée lors de la saison 2023 du WEC avec Prema Racing, avant le retrait de la catégorie du championnat du monde d'endurance. Elle y avait d'ailleurs signé un podium dès sa première apparition, à Sebring.

Doriane Pin en F1 Academy. Photo de: Jordan McKean - Motorsport Images

Ce programme marque donc, au moins temporairement, la fin de son aventure en monoplace. Après des débuts très remarqués en endurance entre 2021 et 2023 — couronnés par le trophée de la Révélation de l'année du WEC en 2023 — Doriane Pin s'était tournée vers la monoplace, en disputant notamment la F1 Academy et la Formule Régionale Européenne en 2024. Après deux saisons en F1 Academy, elle a été sacrée championne en 2025, face à Maya Weug lors de la dernière épreuve à Las Vegas.

La Française conserve tout de même un pied en monoplace, puisqu'elle a intégré l'équipe de réservistes de Mercedes en F1 pour la saison 2026, en tant que pilote de développement. Elle a par ailleurs indiqué qu'un test au volant d'une F1 était actuellement en préparation.