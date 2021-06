Suivez les qualifs des 4 Heures du Castellet en live streaming

Après avoir signé le meilleur temps des Essais Libres 1 ce vendredi, le G-Drive Racing a remis ça ce samedi en se hissant à nouveau en haut de la feuille des temps pour la seconde séance séance d'essais (en 1'42"841) sur le Circuit Paul Ricard.

Le trio composé de Franco Colapinto, Nyck de Vries et Roman Rusinov s'est positionné plus de deux dixièmes devant l'Oreca #17 d'IDEC Sport (avec un équipage composé de Dwight Merriman, Kyle Tilley et Gabriel Aubry) et la #32 d'United Autosports (que se partagent Nicolas Jamin, Manuel Maldonado et Job van Uitert).

Suivent ensuite la #37 de Cool Racing (Alexandre Coigny-Antonin Borga-Nicolas Lapierre) et la #65 de Panis Racing (Julien Canal-James Allen-Will Stevens)

Nous vous invitons désormais à suivre en streaming et en live sur Motorsport.com les qualifications de l'épreuve d'European Le Mans Series, à partir de 13h40, avant la course qui sera à suivre ce dimanche, toujours en direct sur notre site, à partir de 11h00.