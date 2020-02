Réunies en LMP2, trois femmes visent les 24 Heures du Mans

Sophia Flörsch (ci-dessus), Tatiana Calderón et Katherine Legge vont former le premier équipage 100% féminin à courir en LMP2 cette saison dans le championnat European Le Mans Series. Le trio vise également une participation aux 24 Heures du Mans, épreuve à laquelle aucune d'entre elles n'a encore jamais participé.

Toutes les trois se partageront le volant d'une Oreca 07 à moteur Gibson, exploitée par l'équipe Signatech – qui gère également le programme Alpine en Endurance – et sous la bannière de l'équipe Richard Mille Racing. Cet engagement bénéficie également du soutien de la commission FIA pour les Femmes dans le sport automobile. "Depuis près de dix ans, nous travaillons à promouvoir la place des femmes dans notre sport et à essayer d’ouvrir des portes qui donneront aux filles des chances égales de démontrer qu’elles ont le talent nécessaire pour concourir au plus haut niveau", rappelle Michèle Mouton.

Si l'équipe reçoit une invitation pour les 24 Heures du Mans, il s'agira du premier trio intégralement féminin au départ à bord d'un prototype depuis l'édition 1991, qui avait vu Lyn St. James, Desiré Wilson et Cathy Muller s'aligner avec les moyens de Spice Engineering.

Katherine Legge est une habituée des courses d'Endurance puisqu'elle évolue notamment en IMSA, aux États-Unis, depuis 2014. Ce n'est en revanche pas le cas de ses deux coéquipières, au CV davantage orienté vers la monoplace.

Tatiana Calderón a certes participé aux 24 Heures de Daytona le mois dernier avec Lamborghini mais est passée auparavant par la Formule 2 et occupait un rôle de pilote de développement auprès de l'écurie Alfa Romeo Racing en Formule 1. Elle sera présente cette année en Super Formula, ce qui l'empêchera d'ailleurs de participer à la manche d'ouverture de l'ELMS à Barcelone.

Sophia Flörsch est passée quant à elle par la Formule 4 et la Formule 3 et a participé au Grand Prix de Macao à deux reprises. Lors de l'édition 2018, elle avait été victime d'un spectaculaire accident, dont elle s'est totalement remise malgré des blessures au niveau de la colonne vertébrale.

