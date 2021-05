RXR s'accroche et gagne l'Ocean X Prix d'Extreme E

Le 15 mai 2016, Nico Rosberg et Lewis Hamilton s'accrochaient au départ du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 et partaient tous les deux au tapis. Un peu plus de cinq ans plus tard, le 30 mai 2021, les deux hommes ont de nouveau été impliqué dans un accrochage, par procuration ! Les équipes d'Extreme E des deux Champions du monde sont allées au-delà du raisonnable pour décrocher la victoire à l'Ocean X Prix, deuxième rendez-vous de la saison inaugurale du championnat de SUV électriques.

Près du Lac Rose de Dakar, au Sénégal, les équipes RXR, X44, JBXE et Veloce Racing ont brillamment décroché leur ticket d'entrée pour la finale. L'impulsion de Mikaela Ahlin-Kottulinsky (JBXE) fut la meilleure mais sa suspension arrière s'est brisée dans la ligne droite menant au premier virage, mettant un terme à sa course. Quelques mètres plus loin, Molly Taylor (RXR) et Cristina Gutiérrez (X44) sont entrées dans la première courbe roue contre roue, provoquant un accrochage et poussant Gutiérrez à abandonner également.

Cette finale à quatre s'est donc transformée en finale à deux en l'espace de quelques secondes ! La direction a brandi le drapeau rouge à la fin du premier relais pour déloger les SUV de JBXE et X44. La course a été relancée par un second départ arrêté.

Pour le second relais, Molly Taylor a cédé sa place à Johan Kristoffersson chez RXR et Jamie Chadwick a remplacé Stéphane Sarrazin chez Veloce Racing. Cette fin d'épreuve a été bien plus directe : Kristoffersson a conservé la tête du départ jusqu'à la ligne d'arrivée, reléguant Chadwick à plus de 14 secondes. Malgré son abandon, Ahlin-Kottulinsky a parcouru une plus grande distance que Gutiérrez et s'est donc emparée de la troisième marche du podium.

Les places cinq et six ont été attribuées à Abt Cupra et Xite Energy Team, éliminés en demi-finales. Chip Ganassi Racing a remporté de manière spectaculaire le Shootout, course décidant des positions six à neuf. Bon dernier à la fin du premier relais, Kyle LeDuc a comblé un retard de plus de huit secondes sur la voiture de tête. Acciona Sainz s'est classé huitième, Andretti United a fermé la marche.

Il s'agit du deuxième succès en deux participations pour RXR, qui domine le début de la saison d'Extreme E. La structure de Nico Rosberg conserve logiquement la tête du classement général avec 71 points. X44, en deuxième position, voit un écart de 14 points se creuser. JBXE fait la plus grande remontée, passant de la septième à la troisième place. Le top 5 est bouclé conjointement par Andretti United et Xite Energy Racing, 37 points chacun. La prochaine manche d'Extreme E aura lieu au Groenland, du 28 au 29 août.

