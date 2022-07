Accidenté en Extreme E puis hospitalisé, Sainz fait réagir la FIA

Charger le lecteur audio

Disputée hier en Sardaigne, la première manche de l'Island X-Prix a été marquée par un violent accident dont a été victime Carlos Sainz. Lors de la finale, l'Espagnol a été heurté par Johan Kristoffersson et est parti en tonneau au volant de son SUV électrique, provoquant un drapeau rouge.

Carlos Sainz est parvenu à sortir seul de sa voiture, engagée par l'équipe Acciona Sainz, mais il a été rapidement pris en charge par les secours et évacué vers un hôpital afin de passer des examens par précaution. Il n'a jamais perdu connaissance.

Johan Kristoffersson, malgré une face avant endommagée, a pu terminer l'épreuve et s'est d'abord imposé avec sa coéquipière Mikaela Ahlin-Kottulinsky. Les commissaires ont toutefois décidé de sanctionner l'équipe Rosberg X Racing en lui infligeant une pénalité de 30 secondes, ce qui a fait chuter le duo au troisième rang final.

Indemne et sorti de l'hôpital quelques heures plus tard, Carlos Sainz a fait part de sa colère et de son incompréhension après cet accident, jugeant notamment la sanction beaucoup trop légère.

"Heureusement, tous les examens médicaux sont bons et je viens de sortir de l'hôpital, même si je ressens encore beaucoup de douleurs", a-t-il expliqué jeudi soir. "Cependant, je suis vraiment déçu par ce qui s'est passé en course, et encore plus par le fait qu'il n'y a eu qu'une pénalité de 30 secondes à l'encontre de celui qui a provoqué ce gros accident. En plus de 40 ans de sport automobile, c'est la manœuvre la plus grave que j'aie jamais vue sans recevoir une pénalité exemplaire. Merci à tous pour vos messages de soutien."

La colère du double Champion du monde des Rallyes et triple vainqueur du Dakar, âgé de 60 ans, n'est pas passée inaperçue et le président de la FIA en personne a promis que les événements survenus en Sardaigne pourraient ne pas rester sans suite.

"Cher Carlos Sainz, je suis heureux que tu ailles bien", a réagi le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. "Nous étudierons le rapport et nous nous pencherons sur la question avec notre département sécurité à la FIA."

