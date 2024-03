Doriane Pin sous enquête pour un incident étrange après sa victoire

Après sa victoire lors de la première course de la saison, Doriane Pin (Prema / Mercedes) s'élance à nouveau en pole ce samedi pour la seconde épreuve du week-end de Djeddah, devant Abbi Pulling (Rodin / Alpine) et Maya Weug (Prema / Ferrari). La seconde française du contingent, Lola Lovinfosse (Rodin / Charlotte Tilbury) est quatrième, elle qui a été pénalisée de 10 secondes après l'accrochage du dernier tour hier avec Nerea Marti (Campos / Tommy Hilfiger), qui se trouve être en cinquième place sur la grille. Courue en plein jour, la course débute avec 27°C dans l'air et un circuit à quasiment 48°C.

Comme la veille, Pin conserve les commandes devant Pulling et Weug. En revanche, Lovinfosse est passée par Marti puis par Chloe Chambers (Campos / Haas). Une lutte s'engage entre la Française et l'Américaine. Au début du troisième tour, alors que Lovinfosse repasse devant la pilote Haas, cette dernière se manque au freinage, touche l'arrière de la F4 de la tricolore et l'envoie en tête-à-queue au milieu de la piste entre les deux premiers virages. La plupart des voitures suivantes l'évitent, mais en voulant repartir, elle se met en travers du chemin de Lia Block (ART / Williams). Le contact est inévitable. Même si les deux voitures repartent, les débris obligent la direction de course à déployer le Safety Car. Les deux incidents de la séquence sont sous enquête.

Menacée par Pulling à la relance au début du cinquième tour, Pin parvient à conserver les commandes en freinant tard sur l'intérieur. Le peloton derrière les leaders est très agité, ce qui amène à un tête-à-queue pour Carrie Schreiner (Campos / Kick Sauber) à la sortie du second virage ; en évitant la voiture en pleine trajectoire, la locale de l'étape, Reema Juffali percute le mur sur l'extérieur et doit abandonner. Le Safety Car est déployé, et il s'agit du second abandon car Lovinfosse a finalement arrêté au stand sa voiture au terme de la neutralisation précédente.

La course reprend au 10e des 13 tours prévus. Pin gère mieux la relance et parvient au premier virage sans être inquiétée. Weug est en revanche sous la pression de Marti mais conserva sa position. Derrière elles, c'est à nouveau la foire d'empoigne dans le peloton, Nobels perdant tout son aileron arrière dans un contact au second virage. Le drapeau jaune est déployé mais la course n'est pas neutralisée, c'est en revanche l'abandon pour la Brésilienne, privée d'une partie de son appui.

Aux avant-postes, Pin produit un très bel effort pour se détacher de Pulling, qui estimait pourtant à la radio être la plus rapide des deux durant le Safety Car. Comme hier, les deux femmes se détachent nettement devant Weug. Pin s'offre le meilleur tour au moment de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, avec 1,9 seconde d'avance sur Pulling et 5,3 sur Weug. Marti et Jessica Edgar complètent le top 5.

Toutefois, un moment étonnant se produit après le franchissement de la ligne : Pin ne relâche absolument pas son effort et continue sur le même rythme, sans se rendre compte et sans être avertie que la course est terminée. La direction de course est obligée de brandir le drapeau rouge pour la faire ralentir. Une enquête est lancée car elle a passée le drapeau à damier à deux reprises, ce qui n'est pas autorisé.

Djeddah F1 Academy - Course 2