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F1 Academy

Jade Jacquet devient la première femme à gagner une course en F4 France

À 16 ans, Jade Jacquet, engagée en F1 Academy et membre de l'académie Williams, a remporté la Course 2 de la cinquième manche du championnat de France de F4, devenant la première pilote féminine à s'imposer dans la discipline.

Téha Courbon
Publié:
Jade Jacquet

Photo de : FFSA

Ce samedi, Jade Jacquet a marqué l'histoire du championnat de F4 France en devenant la première pilote féminine à y remporter une course.

La Française de 16 ans a profité d'une grille inversée pour convertir sa pole position en victoire lors de la Course 2 de la cinquième manche du calendrier, à Lédenon. Elle a conservé les commandes et n'a jamais quitté la tête de l'épreuve jusqu'au drapeau à damier, signant ainsi son premier succès dans la discipline.

 

Elle est ainsi devenue la première femme à remporter une course en Formule 4 française. Jade Jacquet n'a commencé son aventure en monoplace que l'année dernière, en faisant la transition du karting vers la F4 France.

Lors de sa première saison complète en monoplace, elle a obtenu douze classements dans le top 20 et s'est également distinguée dans le Female Trophy, dont elle a été la deuxième meilleure pilote féminine derrière la Française Lisa Billard.

Jade Jacquet est engagée en F1 Academy avec l'équipe ART Grand Prix cette saison, aux côtés de Lisa Billard, et bénéficie notamment du soutien de la Williams Racing Driver Academy. Elle n'a pour l'instant inscrit aucun point, avec comme meilleur résultat une 11e place lors de la deuxième course à Zandvoort.

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