Jessica Hawkins voit en Doriane Pin un "talent exceptionnel"

En même temps que le Grand Prix de Miami de F1 ce week-end, se tiendra la deuxième épreuve de F1 Academy. Ce championnat entièrement féminin qui vise à promouvoir le sport automobile aux jeunes femmes qui souhaitent tenter leur chance en monoplace.

Lors du premier week-end à Djeddah en mars dernier, la jeune française de 20 ans, Doriane Pin, avait quasiment effectué un sans-fautes, inscrivant deux poles positions et remportant deux victoires. Malheureusement, le deuxième lui a été retirée à la suite d'une pénalité de 20 secondes pour avoir passé le drapeau à damiers deux fois. La pilote Mercedes n'avait pas réalisé que la course avait pris fin et son équipe n'a pas pu la prévenir à cause d'un problème de radio. La première place est donc revenue à la Britannique Abbi Pulling, voyant Doriane Pin être rétrogradée à la neuvième place.

Néanmoins, "Pocket Rocket" (la fusée de poche) de son surnom, est un vrai petit phénomène dans le paddock. Beaucoup sont impressionnés par la jeune femme, en commençant par les pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde avait été aperçu tout au long du week-end d'ouverture aux côtés de la Française pour l'encourager.

Doriane Pin possède déjà énormément d'expérience en compétition. Elle court également en WEC avec l'équipe féminine Iron Dames et a participé au championnat des Émirats arabes unis de Formule 4 au début de l'année 2024, où elle a tenu tête à ses homologues masculins, avec une victoire et une dixième place au classement.

Première place de Doriane Pin, PREMA Racing, lors de la première course de F1 Academy à Djeddah Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

La jeune pilote n'a pas seulement tapé dans l'oeil de ses collègues de chez Mercedes, mais également dans celui de Jessica Hawkins, pilote de réserve et ambassadrice Aston Martin F1 Team.

"Je ne pense pas que ce soit à moi de commenter la pénalité", a déclaré Hawkins sur la sanction accordée à Doriane Pin lors de la course à Djeddah. "Mais ce que Doriane peut retenir de ce week-end, c'est qu'elle a été dominante. Elle est clairement un talent exceptionnel et je n'ai aucune inquiétude ou question sur le fait qu'elle se battra à nouveau aux avant-postes la prochaine fois."

La F1 Academy, "une formidable opportunité pour ces jeunes pilotes"

"C'est un championnat et une catégorie qui me passionnent", a expliqué Hawkins au sujet de la F1 Academy. La pilote de 29 ans est responsable de l'implication d'Aston Martin au sein du championnat. À l'instar de Mercedes avec Doriane Pin, toutes les écuries de Formule 1 ont engagé et soutiennent une pilote en F1 Academy, qui roule avec leurs couleurs.

"J'ai le soutien de tout le monde à l'usine, nous sommes tous derrière Tina Hausmann [la pilote engagée en F1 Academy soutenue par Aston Martin], nous sommes tous derrière ce programme, et je pense qu'il est essentiel que nous le soutenions autant que nous le pouvons. Il s'agit de construire petit à petit et de continuer à pousser et à inspirer la jeune génération pour s'assurer que davantage de femmes accèdent à la compétition."

"Ce championnat est une formidable opportunité pour ces jeunes pilotes qui n'auraient peut-être pas l'occasion, sans la F1 Academy, de montrer leur talent, de le développer et de travailler en étroite collaboration avec des écuries de Formule 1 dès le début de leur carrière. Beaucoup de pilotes n'ont pas cette opportunité. C'est la plateforme idéale pour les préparer aux prochaines étapes."

Jessica Hawkins teste l'Aston Martin AMR21 Photo de: Aston Martin Racing

"Nous voulons tous voir une femme en Formule 1, n'est-ce pas ? C'est ce que nous voulons, c'est ce que je veux. Je ne pense pas que nous aurons vraiment atteint notre objectif tant que nous ne verrons pas une femme en Formule 1. Mais je pense que nous n'en sommes pas encore là."

Rappelons que Jessica Hawkins est la dernière femme en date a avoir piloté une Formule 1. La Britannique a effectué 26 tours au volant de l'AMR21 sur le circuit du Hungaroring, le 21 septembre dernier. En plus de son rôle de réserviste chez Aston Martin, Jessica Hawkins est également cascadeuse à Hollywood pour des franchises à gros budgets comme Fast & Furious ou James Bond. Elle est une véritable référence pour les jeunes pilotes féminines.