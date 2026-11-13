F1 Academy

La championne de F1 Academy Alisha Palmowski rejoint le Red Bull Junior Team

La championne 2026 de F1 Academy roulera en Formula Regional European Championship avec Rodin Motorsport la saison prochaine.

Lydia Mee

Mis à jour: 13 nov. 2026, 11:25

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La championne F1 Academy 2026 Alisha Palmowski a confirmé la prochaine étape de sa carrière après avoir décroché le titre en championnat 100% féminin à Austin. La Britannique disputera le Formula Regional European Championship en 2027, après que la F1 Academy et Red Bull ont confirmé un baquet entièrement financé pour leur championne.

Âgée de 20 ans, elle rejoindra Rodin Motorsport pour la saison. Elle intégrera également le Red Bull Junior Team la saison prochaine, avec un programme d'essais dans le cadre de cet accord.

Palmowski a fait ses débuts en F1 Academy au Qatar en 2024 en tant que wild-card, avant que Red Bull ne la soutienne pour une saison complète avec Campos Racing en 2025. Elle est restée avec Red Bull et Campos en 2026 et a décroché le titre alors qu'il restait encore trois courses à disputer, après avoir signé cinq victoires et sept podiums à l'issue de l'avant-dernière manche.

"Je suis tellement heureuse de poursuivre mon parcours avec le soutien de Red Bull et de la F1 Academy derrière moi", a déclaré Palmowski. "Remporter le titre de la F1 Academy à Austin, avec ma famille sur place et tant de gens qui m'encourageaient, c'était surréaliste, et c'est un week-end que je n'oublierai jamais."

"J'ai énormément progressé comme pilote et comme personne au cours des deux dernières saisons, et le soutien que j'ai reçu de Campos Racing, Red Bull et de la F1 Academy a été incroyable. Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là, et je sais qu'il reste encore beaucoup à faire, mais avoir cette confiance et ce soutien derrière moi rend le chemin plus clair."

"La saison prochaine ce sera un nouveau championnat, une nouvelle équipe et une nouvelle occasion de me mettre à l'épreuve. Gravir les échelons de la monoplace a toujours été l'objectif, et je suis incroyablement reconnaissante d'avoir l'occasion de courir en Formula Regional avec Rodin Motorsport. J'ai hâte de commencer."

La directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff, a déclaré que Palmowski avait mérité sa place dans le programme de Red Bull.

"Quel parcours pour Alisha. Depuis son arrivée parmi nous comme pilote invitée en 2024 jusqu'à son titre de championne en F1 Academy seulement deux ans plus tard, elle a saisi cette opportunité à pleines mains", a-t-elle déclaré. "Non seulement elle a prouvé que c'était une championne digne de ce nom, mais elle a aussi démontré à Red Bull Racing qu'elle méritait leur soutien continu et une place dans leur programme junior."

Alisha Palmowski (Campos Racing)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Aider nos championnes à franchir la prochaine étape de leur progression fait partie de notre mission à la F1 Academy. Nous voulons les voir continuer à progresser et bénéficier des opportunités et du soutien dont elles ont besoin pour gravir encore les échelons du sport automobile."

"Nous sommes tous fiers d'Alisha, non seulement pour ce qu'elle a accompli en piste, mais aussi pour le caractère, la détermination et l'intégrité dont elle a fait preuve en dehors. Elle est un formidable modèle pour la prochaine génération."

Le passage de Palmowski chez Red Bull l'a déjà rapprochée de son pilote vedette, le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen. Elle a déclaré que ce qu'elle retenait le plus en observant le Néerlandais était "sa mentalité, son agressivité et son attitude consistant à ne jamais abandonner".

La saison de F1 Academy se conclura à Las Vegas du 19 au 21 novembre, dans le cadre du week-end du Grand Prix de Las Vegas.

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