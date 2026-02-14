Qui sont les deux Françaises qui courront en F1 Academy en 2026 ?

Malgré le départ de la Française Doriane Pin de la F1 Academy après son sacre en 2025, le championnat 100% féminin comptera de nouveau des représentantes tricolores sur sa grille 2026. À l'image de Pin, ces pilotes sont issues de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA). Les jeunes Lisa Billard et Jade Jacquet, toutes deux âgées de 16 ans, disputeront la saison prochaine de F1 Academy sous les couleurs de l'équipe ART Grand Prix.

Lisa Billard – ART Grand Prix (Gatorade)

Née en 2009 en Seine-Maritime, Lisa Billard débute le karting à l'âge de sept ans. Elle s'y distingue rapidement par plusieurs podiums sur la scène nationale et internationale, terminant notamment troisième du Championnat de France Junior Karting et septième du Trophée FIA Karting Academy en 2023, devenant la première jeune femme à remporter une épreuve en Junior Karting, au Mans. Ses performances attirent l'attention d'Alpine, qui l'intègre à son programme Rac(h)er, dédié à la promotion des femmes dans le sport automobile.

Après plusieurs saisons remarquées en karting, elle rejoint le championnat de France de Formule 4. Elle y marque ses premiers points avec une neuvième place lors de la troisième manche de la saison à Spa-Francorchamps, et remporte le Female Trophy, récompensant la meilleure pilote féminine du championnat.

Lisa Billard participe également aux tests rookies de la F1 Academy et dispute une course en 2025 en tant que wild-card lors de l'épreuve de Singapour avec l'équipe Hitech. Elle devient à cette occasion la plus jeune pilote engagée dans la catégorie. Qualifiée en cinquième position, elle doit abandonner lors de la course du samedi et termine 16e de celle du dimanche. Sa voiture sera aux couleurs de Gatorade en 2026.

Lisa Billard lors de sa wild card avec Hitech en F1 Academy. Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Jade Jacquet – ART Grand Prix (Williams)

Née en 2009, Jade Jacquet est elle aussi pilote française et issue de la filière FFSA Academy. Après des débuts récents en karting international, en 2023, elle effectue la transition vers la monoplace en disputant le championnat de France de Formule 4 en 2025.

Lors de sa première saison complète, elle obtient douze classements dans le top 20 et se distingue également au Female Trophy, étant la deuxième meilleure pilote féminine après Lisa Billard. En 2026, elle rejoindra la F1 Academy avec le soutien de l'académie Williams et de l'équipe ART Grand Prix.

La grille 2026 de la F1 Academy comptera également Mathilda Paatz, pilote de nationalité allemande mais formée par la FFSA. Passée par la FFSA Academy et le championnat de France de F4, elle a effectué une grande partie de son apprentissage de la monoplace dans l'Hexagone. Elle a été sélectionnée pour participer à la saison 2026 de F1 Academy avec le soutien du programme Aston Martin et courra avec Prema.

Lire aussi : ELMS Doriane Pin officialise son retour en endurance pour 2026