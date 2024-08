Doriane Pin renoue avec la victoire à Zandvoort !

La première course de F1 Academy de cette quatrième manche du championnat à Zandvoort a eu lieu ce matin après avoir été décalée à cause d'intempéries. C'est Abbi Pulling qui s'est imposée avec la manière, ayant dominé de bout en bout, creusant encore un peu plus l'avance qu'elle possède au classement sur sa dauphine, Doriane Pin.

La Française a quant à elle eu moins de chance. Partie en seconde position, elle n'a pu rattraper sa rivale britannique et a été sanctionnée de cinq secondes de pénalité pour un faux départ. Deuxième à l'arrivée, elle a finalement terminé en cinquième position.

Pour cette deuxième course, c'est Doriane Pin qui s'élance en pole devant Pulling et Maya Weug. Comme tout à l'heure, la météo est bonne et le ciel est totalement dégagé.

Les feux passent au vert et cette fois Pin prend un très bon envol en conservant sa première place, alors que Maya Weug dépasse Abbi Pulling et s'empare de la deuxième position. La Britannique se montre toutefois très menaçante sur la Néerlandaise, ce qui permet à la Française de s'échapper en tête. Derrière, Lola Lovinfosse qui partait 12e est passée huitième. Nerea Martí a eu plus de mal et a perdu quelques positions après un passage dans l'herbe.

Au deuxième tour, Pin est à une seconde de Weug qui défend comme elle peut sur Pulling, qui ne lâche pas l'affaire. Les trois premières se détachent du reste de peloton, Aurelia Nobels, quatrième, fait un peu le bouchon et est chassée par la wild-card de ce week-end, Nina Gademan, qui affiche un très bon rythme.

C'est finalement Hamda Al QuBaisi, septième, qui tente un dépassement sur Gademan et Nobels au premier virage, mais elle bloque les roues et la Néerlandaise garde l'avantage. La bataille fait rage entre les trois pilotes. Au sixième tour, Doriane Pin possède une avance de plus d'une seconde sur Weug, alors que Pulling est toujours dans les échappements de la Néerlandaise. Le reste de la grille est à sept secondes du top 3, toujours emmené par Nobels.

Nina Gademan tente le dépassement une nouvelle fois, Nobels défend mais doit passer par le bac à graviers après un contact avec la Néerlandaise qui a bloqué ses roues, ce qui lui fait perdre deux positions. À l'entame du 11e tour, Pin est toujours à 1,2 seconde de Weug et Pulling, alors que Gademan écope de 10 secondes de pénalité pour son accrochage avec Nobels.

Derrière, Emely De Heus dépasse Amna Al QuBaisi pour le gain de la 13e place. Au 14e tour, Pulling bute toujours sur Weug, alors que Pin conserve une avance de quasi deux secondes.

C'est finalement Doriane Pin qui renoue avec la victoire lors de cette deuxième course à Zandvoort. Elle devance Maya Weug, deuxième et Abbi Pulling, troisième. La Française s'offre même le meilleur tour en course et récolte donc un total de 28 points sur cette seconde manche aux Pays-Bas.