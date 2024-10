Les notes des pilotes au Grand Prix des États-Unis F1 2024

S'il ne s'agissait que de la course principale, le pilote Ferrari aurait obtenu un 10. Mais son trop plein de prudence lors de la course sprint et sa quatrième place sur la grille de départ du Grand Prix lui coûtent un point. Sinon, Leclerc a été décisif et opportuniste au premier virage en profitant de la bataille entre Lando Norris et Max Verstappen, avant de s'envoler en tête. Il a perdu un peu de temps sur Carlos Sainz lors de son deuxième relais en pneus durs, mais il savait que son avantage pneumatique payerait en fin d'épreuve.

