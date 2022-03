LIVE - Suivez les essais F1 2022 de Bahreïn en direct

Les préparatifs pour la saison 2022 de Formule 1 se poursuivent et se rapprochent inexorablement de leur conclusion, avec encore 16 heures d'essais réparties sur les deux journées à venir, ces vendredi et samedi. Les pilotes et les écuries vont rouler comme ce jeudi de 10h à 14h, puis de 15h à 19h heure locale, pour un début des festivités à 8h en France et un drapeau à damier à 17h.

Annoncé par Haas à la veille de ces essais, en remplacement de Nikita Mazepin, Kevin Magnussen devrait regoûter à la première fois à une F1 depuis le GP d'Abu Dhabi 2020. Le Danois est en effet au programme dans l'après-midi. Il faut d'ailleurs rappeler que la journée de l'écurie américaine sera plus longue puisqu'elle s'est vue offrir l'opportunité de continuer deux heures supplémentaires (donc de 17h à 19h, heure française) pour combler l'absence totale de roulage de la matinée d'hier causée par des problèmes logistiques. Ce vendredi, elle utilisera une seule heure en plus, qui sera réservée à Magnussen. Elle compte utiliser les trois autres ce samedi.

Chez McLaren, Daniel Ricciardo ne sera toujours pas en état de prendre le volant après avoir laissé sa place au dernier moment ce jeudi car il ne se sentait pas bien. Une situation qui a déjà coûté du temps de piste à l'équipe qui a dû changer en catastrophe le poste de pilotage pour l'adapter à Lando Norris. Une perte de temps à laquelle se sont surtout ajoutés des problèmes de freins.

Du côté des autres constructeurs, on va s'efforcer de maximiser le précieux temps de piste disponible. Ce sera particulièrement important pour Mercedes qui est arrivé à Sakhir avec une monoplace revue, aux pontons très minces, qui n'a plus grand-chose à voir avec la version de Barcelone et nécessite donc un roulage étendu pour parfaire sa compréhension.

Les écuries disposeront de toute la gamme de pneus Pirelli disponibles, allant du C1 (le plus dur) au C5 (le plus tendre), avec du roulage prévu également sur des pneus prototypes. Rappelons par ailleurs que les gommes disponibles pour le Grand Prix de Bahreïn seront les composés les plus durs, de C1 à C3. Cela devrait jouer un rôle quant aux gommes utilisées lors de ces essais.

Niveau météo, le ciel sera légèrement nuageux avec toutefois une température maximale attendue de 33°C au plus fort de la journée avant une baisse progressive au fil de la tombée de la nuit.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre live texte intégral !