LIVE - Suivez les essais F1 2023 de Bahreïn en direct

Après un peu plus de trois mois d'attente, les moteurs sont de nouveau prêts à rugir et les pilotes à reprendre la piste pour les traditionnels essais de pré-saison. Pendant trois journées, 20 pilotes et dix écuries vont rouler sur le circuit de Bahreïn de 10h à 14h15, puis de 15h15 à 19h30 heure locale, soit de 8h à 17h30 en France. Ce sera là l'unique occasion de voir les nouveaux bolides en piste avant le coup d'envoi officiel de la saison, puisque les essais hivernaux ont été réduits à trois jours pour 2023.

Si à Bahreïn nous verrons des pilotes sous leurs nouvelles couleurs, tels que Pierre Gasly chez Alpine ou encore Fernando Alonso chez Aston Martin, il y aura un grand absent : victime d'un accident de vélo plus tôt dans la semaine, Lance Stroll doit faire l'impasse sur ces essais. Le coéquipier d'Alonso est remplacé par Felipe Drugovich, champion en titre de Formule 2 et pilote d'essai de l'équipe britannique.

Ce sera également l'occasion d'observer la forme des nouvelles voitures alors que certaines équipes se sont contentées de présenter une livrée plus tôt dans le mois et que d'autres ont volontairement caché leur jeu concernant le plancher, modifié par le règlement technique cette saison.

Si la quantité d'essence embarquée dans les voitures restera un mystère, l'on sait d'ores et déjà que sept types de pneus slicks seront proposés aux équipes par le manufacturier Pirelli. Allant de C0 (composé le plus dur) à C5 (le plus tendre), en plus d'un pneu prototype non marqué, ces gommes devraient aider Pirelli au moment de faire sa sélection pour les épreuves du calendrier 2023. Les pneus intermédiaires et pluie seront également de la partie, toutefois leur apparition en piste serait surprenante compte tenu du climat au Moyen-Orient.

Pour rester sur le thème de la météo, on annonce une journée ensoleillée et des températures douces pour la première journée de tests. Le mercure ne devrait pas dépasser 30°C au cours de la journée.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre live texte intégral !