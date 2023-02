LIVE - Suivez les essais F1 2023 de Bahreïn en direct

Red Bull et Max Verstappen ont débuté l'année 2023 de la même manière qu'ils ont achevé 2022 : en première position. Le duo s'est emparé du meilleur temps de la première journée des essais hivernaux de Bahreïn tout en accumulant le plus de kilomètres. Est-ce suffisant pour inquiéter la concurrence en marge de la première épreuve de la saison 2023, qui se déroulera dans une semaine sur le même tracé ?

Si certaines réponses ont été apportées hier, la première journée de roulage a également soulevé de nouvelles questions sur les performances de chacun. Mercedes semble en avoir fini avec le marsouinage, Fernando Alonso a conquis la deuxième place dans son Aston Martin AMR23, à une poignée de millièmes de Verstappen, tandis que les McLaren et Haas sont longtemps restées au garage. Et n'oublions pas Williams, qui a placé dans le top 10 ses deux pilotes dont le rookie Logan Sargeant. Reste à savoir si un scénario similaire nous sera proposé ce vendredi ou si d'autres surprises nous seront réservées.

La lecture du classement reste de toute manière très difficile car la quantité d'essence embarquée dans les voitures est un mystère, tout comme le véritable potentiel de chaque monoplace. Il est ainsi possible qu'une équipe cache volontairement son jeu ou qu'une autre boxe au-dessus de sa catégorie.

Précisons également qu'Aston Martin demeure préoccupé par la blessure de Lance Stroll, qui l'a écarté des essais hivernaux et pourrait lui faire manquer le Grand Prix inaugural. Le réserviste Felipe Drugovich a assuré l'intérim jeudi.

Pirelli a apporté à Bahreïn sept types de pneus slicks allant de C0 (composé le plus dur) à C5 (le plus tendre), en plus d'un pneu prototype non marqué. La gomme C3 a été la plus populaire jeudi, la plupart des meilleurs tours ayant été réalisés avec ce composé. Ces différents pneus devraient aider le manufacturier au moment de faire sa sélection pour les épreuves du calendrier 2023.

Les températures sont un peu plus douces aujourd'hui avec 24°C de prévus dans la matinée, puis 26°C dans l'après-midi. Le tout avec un ciel plutôt dégagé.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre live texte intégral !