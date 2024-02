LIVE - Suivez les essais F1 2024 de Bahreïn en direct

Dernière journée de roulage pour les pilotes et les équipes avant l'ouverture du championnat 2024.

Max Verstappen et Carlos Sainz ont respectivement réalisé le meilleur temps dans la première et la seconde journée d'essais.

La séance du vendredi a été interrompue à 8h30, pendant 1h15, en raison du soulèvement d'une grille d'évacuation. La pause du midi a été supprimée, avec une fin de séance programmée à 17h.

À midi, Carlos Sainz était le plus rapide en 1'31"247 (pneus C3).

Peu avant 14h00, Max Verstappen s'est positionné en haut de la feuille des temps, avec 1'31"053 puis 1'30"763 (C3).

Moins d'une demi-heure plus tard, Charles Leclerc a chaussé les pneus C4 pour prendre la tête, en 1'30"409 puis 1'30"322.