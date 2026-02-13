Je vois que certains s'inquiètent déjà pour la saison à venir d'Aston Martin.

Il est encore très tôt : l'équipe a tout de même réussi à boucler près d’une centaine de tours hier… C'est déjà un bon point après le mauvais départ de Bahreïn. Et il reste encore trois journées complètes d'essais la semaine prochaine, de quoi avancer.

Donc ne paniquez pas... ou en tout cas attendez Melbourne pour le faire.