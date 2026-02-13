LIVE F1 - Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos en direct (Jour 3)
Du 11 au 13 février 2026, les écuries de Formule 1 retrouvent la piste à Bahreïn pour la première des deux sessions d'essais hivernaux organisées sur le circuit de Sakhir. Voici nos informations en direct tout au long de ces tests.
- La Cadillac de Valtteri Bottas a causé le premier drapeau rouge du jour à 8h49, après un arrêt en piste. La séance a repris à 8h56.
- La séance a débuté à 8h, heure française. Toutes les écuries sont sorties en piste durant le premier quart d'heure.
Et puis, si vous paniquez, dites-vous que les fans d'Audi et de Cadillac seront sans doute dans le même bateau que vous.
Je vois que certains s'inquiètent déjà pour la saison à venir d'Aston Martin.
Il est encore très tôt : l'équipe a tout de même réussi à boucler près d’une centaine de tours hier… C'est déjà un bon point après le mauvais départ de Bahreïn. Et il reste encore trois journées complètes d'essais la semaine prochaine, de quoi avancer.
Donc ne paniquez pas... ou en tout cas attendez Melbourne pour le faire.
Certains se demandent où est Fernando Alonso : le pilote a déjà bouclé son programme d'essais hier, puisque c'est Lance Stroll qui est prévu au volant de l'Aston Martin aujourd'hui.
Je suis néanmoins certaine que le double champion du monde se trouve bien dans le paddock, donc pas d'inquiétude.
Après les critiques de Max Verstappen sur le règlement 2026, comparant les nouvelles F1 à des "FE sous stéroïdes", le président de la Formule E a répondu au quadruple champion du monde :
Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !
Dans le paddock de la Formule E, on comprend l'aversion de Max Verstappen pour les F1 2026. Au point de l'inviter à tester une monoplace électrique !
Alex Albon fait à son tour son entrée en piste.
Pour l'instant, seul Kimi Antonelli ne s'est pas encore montré cet après-midi.
Nico Hülkenberg, lui, vient tout juste de sortir des stands.
Isack Hadjar a déjà bouclé 11 tours avec sa Red Bull.
Lewis Hamilton a repris le volant de la Ferrari.
Oscar Piastri et Sergio Pérez prennent la piste.
Petit point météo en ce début d'après-midi en France - on rappelle qu'il est actuellement 15h30 à Bahreïn : 31°C dans l'air et 38°C au sol.
Esteban Ocon se joint à la fête à son tour.
Liam Lawson a également quitté la pitlane, tout comme Lance Stroll.
Eh bien les deux sont rentrés au stand.
Kolo Muani, si seulement tu l'avais mis, ce but…
Non, je suis toujours pas passée à autre chose.
On se fait une petite revanche de 2022 ?
Isack Hadjar rejoint son collègue argentin sur le circuit.
Franco Colapinto est notre premier pilote à prendre la piste cet après-midi.
Et comme vous vous en doutez bien, personne n'est en piste.
Les feux sont désormais passés au vert à Bahreïn.
Concernant les pilotes que nous verrons cet après-midi :
- Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Franco Colapinto et Lance Stroll continueront leur journée.
- Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Alex Albon, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg et Sergio Pérez nous rejoindrons pour la première fois.
Lox631 demande en commentaire : "Bonjour, petite question: Que s'est il passé pour que le temps de Sainz aux essais hivernaux de 2025 soit plus rapide que le tour de la pole position du GP de Bahrein 2025 ?"
Eh bien il y a énormément de raisons qui pourraient expliquer cette différence ! Des conditions différentes entre les essais et le Grand Prix, des réglages orientés course pendant le GP, une piste potentiellement plus gommée lors des essais, ou encore des différences entre les trains de pneus…
On nous informe que le problème rencontré par Valtteri Bottas ce matin - rappelons que Cadillac avait provoqué un drapeau rouge - était lié à un souci de refroidissement.
Si vous êtes en pause déjeuner, je vous souhaite un excellent appétit.
Et si vous êtes au travail... eh bah je vous souhaite bon courage.
Je vois que vous essayez de comparer les temps actuels avec d'anciens chronos. Je sais que vous le savez déjà, mais je vous le rappelle : la feuille des temps de ces essais à Bahreïn n'a aucune valeur réelle, et toute comparaison avec les temps des anciennes voitures doit être prise avec précaution.
Si vous voulez tout de même quelques points de référence récents, les voici :
- Meilleur temps des essais hivernaux de Bahreïn 2025 : 1'29"348, signé Carlos Sainz
- Pole position du GP de Bahreïn 2025 : 1'29"841, réalisée par Oscar Piastri
- Meilleur tour en course au GP de Bahreïn 2025 : 1'35"140, également par Oscar Piastri
Isack Hadjar est revenu sur son crash lors des essais de Barcelone, en ironisant sur la situation similaire vécue par Pierre Gasly lors de ses premiers tours avec Red Bull 👀
Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : "Je suis foutu pour la saison"
Isack Hadjar a plaisanté au sujet de l'accident sur lequel il a fini ses essais de Barcelone fin janvier, en déclarant avoir tout de suite pensé au destin de Pierre Gasly chez Red Bull en 2019.
Un petit point sur les chronos et kilométrage des pilotes ce matin :
|P
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono
|1
|Russell
|Mercedes
|78
|1'33"918
|2
|Hamilton
|Ferrari
|69
|1'34"209
|3
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1'35"341
|4
|Bearman
|Haas
|70
|1'35"972
|5
|Piastri
|McLaren
|73
|1'36"390
|6
|Colapinto
|Alpine
|64
|1'36"874
|7
|Sainz
|Williams
|68
|1'37"186
|8
|Lawson
|Racing Bulls
|84
|1'37"238
|9
|Bortoleto
|Audi
|60
|1'37"536
|10
|Stroll
|Aston Martin
|54
|1'38"423
|11
|Bottas
|Cadillac
|37
|1'38"772