LIVE F1 - Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos en direct (Jour 1)
Du 11 au 13 février 2026, les écuries de Formule 1 retrouvent la piste à Bahreïn pour la première des deux sessions d'essais hivernaux organisées sur le circuit de Sakhir. Voici nos informations en direct tout au long de ces tests.
Classement en direct
Résumé
- Le premier drapeau rouge du jour a été causé par Alpine, avec un arrêt en piste pour Colapinto à 9h37. La séance a repris à 9h43.
- La journée a débuté à 8h, heure française. Toutes les voitures ont pris la piste dans la première heure de roulage.
Live Texte
Vous voyez dans nos photos pas mal de peinture fluo badigeonnée de façon anarchique sur les F1 ?
C'est normal, on vous explique tout :
Pourquoi les F1 sont-elles recouvertes de peinture fluo lors des tests ?
Vous voyez souvent des F1 badigeonnées d'une peinture fluorescente se mouvoir avec un look improbable sur les circuits du monde entier. Mais du coup, à quoi sert ce flow-viz ou peinture de visualisation ? Motorsport.com vous explique tout.
30°C dans l'air, 40°C sur la piste et pourtant ces F1 2026 roulent !
Verstappen, Piastri, Russell, Ocon, Lindbald et Bortoleto sont en piste actuellement.
Verstappen, Russell et Hamilton en piste actuellement, 11 titres à eux trois.
Beaucoup de monde en piste, donc je vais juste citer ceux qui n'y sont pas : Hamilton, Stroll et Colapinto.
N'oubliez pas de voter dans le sondage de la plus belle voiture 2026 selon vous :
Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?
Elles incarnent la nouvelle ère réglementaire : plus compactes, avec une aérodynamique repensée et un équilibre inédit entre thermique et électrique. Les F1 2026 marquent une rupture visuelle autant que technique. Découvrez en images les onze monoplaces du plateau, et dites-nous laquelle est, selon vous, la plus réussie esthétiquement.
Le point sur les tours parcourus à 11h :
Verstappen 43
Piastri 35
Russell 31
Ocon 38
Hamilton 31
Lindblad 55
Sainz 55
Bortoleto 25
Bottas 36
Stroll 30
Colapinto 28
Williams et Racing Bulls atteignent même à l'instant la barre des 50 tours, en un peu moins de 3 heures.
On commence en tout cas ces essais de Bahreïn comme on a terminé ceux de Barcelone : c'est très studieux, toutes les écuries ont au moins 24 tours au compteur.
Et tout ça alors qu'il fait désormais 30°C dans l'air et 39° sur la piste.
Bottas est en piste aussi. Quel style.
Photo de: Peter Fox / Getty Images
Piastri, Ocon, Lindblad, Sainz, Colapinto et Stroll en piste actuellement.
On rappelle que notre live timing ci-dessus n'affiche pas le nombre de tours total mais le nombre de tours sur le train de pneus actuel.
Nous faisons un point régulier sur le nombre de tours total.
D'ailleurs, boum, le voici :
Verstappen 40
Piastri 27
Russell 30
Ocon 35
Hamilton 31
Lindblad 41
Sainz 43
Bortoleto 24
Bottas 25
Stroll 24
Colapinto 20
Tiens, l'Alpine est de retour en piste après avoir provoqué le premier - et seul - drapeau rouge du jour.
