10:45 En admettant que deux tours de course soient couverts sous Safety Car (et non des tours de formation) et que la course soit ensuite interrompue, la moitié des points serait attribuée. Verstappen prendrait cinq points à Hamilton (12,5 contre 7,5), Williams ferait la bonne opération en en marquant dix (9 pour Russell, 1 pour Latifi).