08:38 Après avoir signé sa 100e pole position hier, Lewis Hamilton peut remporter sa 98e victoire en F1 aujourd'hui. Max Verstappen aura à cœur de lui damer le pion et, peut-être, de prendre la tête du championnat pour la première fois de sa carrière : il lui faudra pour cela marquer au moins huit points de plus que Hamilton, soit par exemple une victoire et un meilleur tour en course, ou une simple victoire si le Britannique n'est pas deuxième.