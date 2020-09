10:35 Valtteri Bottas est troisième devant un remarquable Charles Leclerc et Alexander Albon. Suivent les Racing Point de Lance Stroll et Nico Hülkenberg, puis Esteban Ocon, Lando Norris et Daniil Kvyat. Le point de la 10e place échappe à Pierre Gasly pour moins d'une seconde.