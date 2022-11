Il y a 10 ans - "Laisse-moi tranquille, je sais quoi faire"

Charger le lecteur audio

La carrière de Kimi Räikkönen en Formule 1 s'est jouée en deux parties. Après avoir déserté la discipline pendant deux saisons, s'essayant notamment au rallye, le Finlandais y fait son retour en 2012 avec l'ancienne équipe Renault, rebaptisée Lotus. Conçue à Enstone, la Lotus-Renault E20 s'avère être une très bonne monoplace, suffisamment en tout cas pour s'octroyer quelques podiums aux dépens des Red Bull, Ferrari et McLaren de l'époque. Avant la dernière manche de la saison, à Abu Dhabi, Räikkönen est monté six fois sur la boîte. Ne manque plus qu'une victoire pour parachever un comeback d'ores et déjà réussi…

Lors de ce rendez-vous à Yas Marina, Sebastian Vettel est exclu des qualifications en raison d'une quantité d'essence trop faible dans son réservoir. Un premier coup de pouce du destin suivi d'un autre le lendemain, après vingt tours de course, quand le leader Lewis Hamilton range sur le bas-côté sa McLaren-Mercedes, moteur coupé. Parti quatrième sur la grille mais profitant du mauvais envol de Mark Webber et Pastor Maldonado, Räikkönen hérite des commandes de l'épreuve avec plusieurs secondes d'avance sur Fernando Alonso. Lui revient alors la mission de résister à la pression de celui qui, moins de deux ans plus tard, deviendra son coéquipier chez Ferrari.

Sur le muret des stands Lotus, la tension est palpable tandis que la victoire est à portée de main. Une ambiance diamétralement opposée à celle qui règne dans le cockpit de la monoplace frappée du numéro 9. Aux messages radio de Simon Rennie, son ingénieur de course, sur sa position en tête et les écarts à venir, Räikkönen répond froidement par un commentaire qui, bien malgré lui, va devenir culte : "Laisse-moi tranquille, je sais quoi faire".

L'intervention de la voiture de sécurité après un accrochage entre Sergio Pérez, Romain Grosjean et Webber n'arrange pas les affaires de l'équipe britannique. Elle permet en effet à Alonso de revenir dans les échappements du leader et de le menacer directement. Avant la relance, Simon Rennie reprend la parole pour rappeler à son pilote de bien chauffer ses pneus. Nouvelle réponse cinglante de Räikkönen : "Oui, oui, oui, oui... Je le fais tout le temps, tu n'as pas besoin de me le répéter à chaque seconde". Les débats reprennent pour les 13 derniers tours et le Champion du monde 2007 ne tremble pas, s'accroche et résiste jusqu'au drapeau à damier. Trois ans après sa précédente victoire en Formule 1, à Spa-Francorchamps en 2009, Räikkönen renoue avec le succès.

Kimi Räikkönen franchit victorieusement la ligne d'arrivée à Abu Dhabi.

Une victoire que l'intéressé fête à sa manière, presque comme une normalité. "Je n'ai pas énormément d'émotions", lâche-t-il à l'arrivée. "La dernière fois, vous ne m'aimiez pas parce que je ne souriais pas, et là, ça va être pareil ! Je suis très content pour l'écurie et tout le monde, c'est très bien pour chacun. […] J'ai déjà gagné par le passé. Il n'y a pas de quoi frimer. Je suis juste heureux pour tout le monde dans le team." Tout juste Iceman confesse-t-il qu'il "espérait gagner plus tôt" dans la saison, avant d'annoncer fièrement : "On va bien faire la fête ce soir en tout cas, et j'espère qu'on pourra s'en souvenir demain de cette fête !".

Le message radio de Räikkönen ce 4 novembre 2012 reste associé à sa victoire, la 19e de ses 21 décrochées en Formule 1 entre 2001 et 2021. Quelques jours après ce Grand Prix clôturant la saison, on apprend que le Finlandais a fait confectionner des t-shirts spéciaux, floqués de sa déjà célèbre réplique. Les 500 exemplaires sont directement expédiés à Enstone pour remercier le personnel de l'écurie.