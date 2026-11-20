Formule 1 GP de Las Vegas

"À 100 km/h, c'était effrayant" : les pilotes découvrent une véritable "patinoire" à Las Vegas

Les essais libres de jeudi, en grande partie perturbés par la pluie au Grand Prix de Las Vegas, n'ont fait que confirmer les inquiétudes concernant les performances des pneus pluie.

Filip Cleeren

Publié: 20 nov. 2026, 10:33

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Photo de : Rudy Carezzevoli / Getty Images

Alors que la pluie a perturbé la journée de jeudi sur le circuit urbain à faible adhérence du Grand Prix de Las Vegas, le principal enseignement n'a pas été de savoir qui était le plus rapide, mais de constater que tous les pilotes de Formule 1 avaient réussi à éviter les murs.

Après un premier véritable week-end sous la pluie cette année au Brésil, où les pilotes ont utilisé les pneus pluie et intermédiaires en qualifications comme en course, plusieurs d'entre eux s'interrogeaient sur le comportement de la gamme pluie de Pirelli sur un circuit dépourvu de virages rapides, où il est beaucoup plus difficile de faire monter les pneus en température.

"Je pense que les moments les plus inquiétants seront à Vegas, si on n'arrive pas à faire monter les pneus en température", avait déclaré Lando Norris, pilote McLaren, après la course de São Paulo. Liam Lawson, chez Racing Bulls, avait ajouté : "Si nous roulons sur un circuit comme Vegas sous la pluie, honnêtement, je pense que nous aurons des problèmes."

Norris et Lawson n'ont pas eu longtemps à attendre pour voir leurs prédictions mises à l'épreuve. Las Vegas n'a connu que 22 jours de pluie en 2025, ce qui rendait peu probable que les précipitations viennent perturber le Grand Prix. Dans une ville obsédée par les paris, cela revenait à miser sur deux numéros à la roulette parmi toutes celles qui bordent le Strip.

La pluie est pourtant tombée en abondance, transformant la première séance d'essais libres de jeudi en véritable fiasco. Aucun pilote n'a signé le moindre chrono, la plupart s'étant contentés d'un tour de reconnaissance en pneus pluie, essentiellement par curiosité.

La deuxième séance a été plus animée. Les pilotes ont d'abord chaussé les pneus pluie avant de passer aux intermédiaires, alors qu'une trajectoire sèche commençait à se dessiner. La piste, huileuse et sale, avec ses nombreuses bandes de peinture, s'est transformée en véritable "patinoire", selon les termes d'Arvid Lindblad, le débutant de Racing Bulls, qui découvrait Las Vegas. Les pilotes ont particulièrement souffert lors des premiers tours de chaque relais, le temps de parvenir à faire monter leurs pneus dans une plage de température acceptable.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo de: Clive Mason / Getty Images

"Ça m'a vraiment surpris", a déclaré Lindblad. "Nous avons dit à plusieurs reprises que ces pneus n'étaient pas bons. Je crois que les pilotes s'étaient déjà plaints l'année dernière du fait que les pneus pluie ne fonctionnaient pas ici. Ils n'ont pas non plus fonctionné sur beaucoup de circuits où nous sommes allés cette année."

"Mais c'était une expérience que je n'avais encore jamais vécue dans une voiture. C'était franchement effrayant de rouler, même à 100 km/h dans un virage lent. Les quatre roues glissaient, sans savoir si on allait finir dans un mur. Évidemment, les bandes de peinture et les murs n'arrangeaient rien, puisque c'est un circuit urbain. C'était une expérience totalement nouvelle pour moi et, honnêtement, ce qui s'en rapproche le plus, c'est de piloter une voiture de rallye sur la glace plutôt qu'une Formule 1."

Les pilotes plus expérimentés ont également partagé l'avis de Lindblad. "Oui, je suis toujours surpris de voir qu'il n'y a aucun accident, parce qu'on a soi-même l'impression de vivre ce genre de moments très souvent en piste", a déclaré Alex Albon, pilote Williams. "Mais c'est le circuit le plus délicat de l'année, avec le moins d'adhérence, et ces voitures sur une piste mouillée, ça glisse énormément."

Après les EL1, Pirelli a décidé d'augmenter la température des couvertures chauffantes de ses pneus pluie, la faisant passer de 40°C à 60°C. Cela a quelque peu facilité la mise en température initiale, mais Albon estimait que ce n'était pas suffisant. "Je pense que ces pneus sont trop froids. Il faudrait des couvertures chauffantes plus chaudes. Je ne sais pas pourquoi nous les utilisons à une température aussi basse, puisque nous nous en servons toujours. Cela ne changerait donc rien de les chauffer un peu plus", a-t-il déclaré.

Oscar Piastri, chez McLaren, a ajouté : "C'était quasiment impossible au début. Même lorsque nous avons chaussé les intermédiaires, les premiers tours étaient pires qu'en pneus pluie et beaucoup plus délicats. Ce n'était donc vraiment pas facile en piste."

Tout le monde n'était toutefois pas du même avis. Isack Hadjar, chez Red Bull, a même expliqué avoir plutôt apprécié rouler en pneus intermédiaires. "En EL1, c'était très difficile. C'est pour cela que nous n'avons pratiquement pas roulé. Ensuite, les EL2 se sont plutôt bien passées", a déclaré le Français.

Alexander Albon, Williams

Photo de: Manuel Eletto

"Je pense que le pneu pluie extrême était trop extrême. L'intermédiaire fonctionnait parfaitement et, honnêtement, je me suis bien amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler."

Après les premiers travaux de développement et plusieurs essais de pneus sous la pluie, le manufacturier Pirelli prévoit d'introduire des pneus revus dès la saison prochaine.

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